他喊日本煎餃不好吃！大票點名「這幾樣」更怪

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人愛飛日本玩，除了享受當地風景、人情，還有各種美食。就有網友表示，以前去日本吃過好幾次煎餃，卻覺得其實並不好吃，還有冷掉的玉子燒也讓他覺得很瞎「日本還有什麼難吃的食物嗎？」話題引發討論。

原PO在PTT的Gossiping板問卦「日本有什麼難吃的食物嗎？？？」文中表示他以前去日本吃過好幾次煎餃，覺得日本的煎餃真的不好吃，還有冷掉的玉子燒也讓他感覺很瞎，讓他忍不住好奇「日本還有什麼難吃的食物嗎？？？有沒有八卦？」

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貼文引發話題，網友紛紛留言，「麻糬外面抹醬油那個東西」、「所有中華料理」、「日本炒麵沒有台灣的好吃」、「納豆很多人不愛」、「日本有賣一種冷的便當，台灣人吃不慣」、「很多東西都好甜，不太行」、「烤糰子，敗筆是那個醬汁太甜了」、「伴手禮幾乎都很雷～保存期限越短越好吃。」

其中有幾樣美食頻頻被點名，「章魚燒是口感比較軟，很多人不愛，包含我」、「覺得最恐怖的就是天津飯，好好一個飯勾芡得像鼻涕一樣」、「天津飯吧..根本不知道是啥的鬼東西」、「文字燒、章魚燒、大阪燒都超難吃，唯一接受廣島燒」、「炒麵麵包，澱粉加澱粉的垃圾」、「醬油糰子，莫名黏膩噁心的味道」、「炒麵麵包，難吃，吃一口就想丟掉。」