國中生「學數學有什麼用？」全場反駁　過來人：中年後很喜歡

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

從學生時代開始，每個人擅長的科目難免有所不同。就有網友表示，最近跟同事聊天，對方說讀國中的兒子準備要期末考了，可是孩子一直學不好數學，想讓兒子知道數學很重要，但卻被反駁會加減乘除就好了，其他未來用不到。這讓原PO也忍不住好奇「國中生：學數學到底對未來有什麼用處？要怎麼回答他啊？」

原PO在PTT的Gossiping板問卦「國中生：學數學到底對未來有什麼用處？」文中表示，最近跟同事聊天，發現最近對方就讀國中的兒子準備要期末考了，可是一直學不好數學，「同事跟他兒子說數學很重要，他兒子卻反駁說我會加減乘除就好了，其他未來又用不到！」

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原PO就求問其他人，這時候該怎麼回答？有沒有什麼好理由可以幫忙勸勸？貼文引發討論。就有不少人也直呼，「一般人真的加減乘除就夠了」、「用不到就用不到啊！」

不過，更多網友秒反駁，「就跟他說，數學只要考差，超過七成的科系都不用填了」、「不想讀書不要跟我扯有的沒的」、「難不成他沒聽說有種職業叫工程師？」「考上高中再來說吧！國中數學這麼簡單」、「長智商捷徑，高薪族天天都在用的邏輯系統。」

還有人強調學數學不是重點，「數學不重要，但學東西的態度很重要」、「數學沒用，但用學數學學會用腦很有用」、「就算未來沒用，但過程可以訓練邏輯推理」、「以前很討厭數學，步入中年後反而很喜歡，那種可以靠自己推解出標準答案的感覺。」