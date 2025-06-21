　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國中生「學數學有什麼用？」全場反駁　過來人：中年後很喜歡

▲▼學生,校園,大學生,同學,朋友,人際關係,考試,考生。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

從學生時代開始，每個人擅長的科目難免有所不同。就有網友表示，最近跟同事聊天，對方說讀國中的兒子準備要期末考了，可是孩子一直學不好數學，想讓兒子知道數學很重要，但卻被反駁會加減乘除就好了，其他未來用不到。這讓原PO也忍不住好奇「國中生：學數學到底對未來有什麼用處？要怎麼回答他啊？」

原PO在PTT的Gossiping板問卦「國中生：學數學到底對未來有什麼用處？」文中表示，最近跟同事聊天，發現最近對方就讀國中的兒子準備要期末考了，可是一直學不好數學，「同事跟他兒子說數學很重要，他兒子卻反駁說我會加減乘除就好了，其他未來又用不到！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO就求問其他人，這時候該怎麼回答？有沒有什麼好理由可以幫忙勸勸？貼文引發討論。就有不少人也直呼，「一般人真的加減乘除就夠了」、「用不到就用不到啊！」

不過，更多網友秒反駁，「就跟他說，數學只要考差，超過七成的科系都不用填了」、「不想讀書不要跟我扯有的沒的」、「難不成他沒聽說有種職業叫工程師？」「考上高中再來說吧！國中數學這麼簡單」、「長智商捷徑，高薪族天天都在用的邏輯系統。」

還有人強調學數學不是重點，「數學不重要，但學東西的態度很重要」、「數學沒用，但用學數學學會用腦很有用」、「就算未來沒用，但過程可以訓練邏輯推理」、「以前很討厭數學，步入中年後反而很喜歡，那種可以靠自己推解出標準答案的感覺。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 2 8125 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
77歲男駕駛連環撞！19歲女騎士當場輾斃　驚悚監視器畫面曝
伊朗仍能折磨以色列！　分析師曝「最後籌碼」：沒什麼好失去了
健身教練4點聲明駁性騷陳天仁！　認「發生親密互動」道歉女友
曾與楊千霈爆緋聞！　富三代證實與「泰國千金女友」結婚了
5000人湧進榮星花園！　盧秀燕批賴清德「3鬥」：連黨內都要
快訊／噴辣椒水襲擊李正皓！　21歲男遭聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

澎湖海底薰衣草森林「紫珊瑚變一片慘綠」畫面曝　潛水客沒半個

療癒「水豚君」快閃華山紀念店　「萌蛙匹克」現身台隆手創南港店

國中生「學數學有什麼用？」全場反駁　過來人：中年後很喜歡

比饅頭人靠北！LINE「1款免費表情貼」　萬人超愛：好用到不行

快訊／國家警報響！大雷雨炸雙北　警戒範圍曝

珍貴畫面曝！澎湖秘境沙灘綠蠵龜上岸產卵　遊客驚呼：超幸運

夏至「日照」最長！命理師示警「6件事」別做　小心會衰

請不熟的人喝飲料「點無糖還有糖？」萬人吵翻　內行1招神解

第四屆真善美傳播研習營開課！堅持為台灣培育下一代傳播暨新聞界人才

1350元防災盒完售！黑熊學院曝下波預購時間：沒法無限量供應

【嚇到翻車】國道驚見男子猛跳揮手！大貨車急閃「連翻3圈」

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【第一視角曝光】台中騎士「超級鬼切」遭撞亡

【近百人受困】八仙山遊樂區邊坡土石崩落　近百名遊客、員工受困

【完全沒有在怕】 #黃國昌 疑公開「偵訊示範音檔」遭北檢他字案調查

【阿北暴衝】74歲翁開300萬BMW衝上人行道！撞16車傷1人

劉俊謙突問：你們吃過「愉快動物餅」嗎？

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【這一刻等了12年】女兒戴上電子義肢才3小時 第一件事超催淚

澎湖海底薰衣草森林「紫珊瑚變一片慘綠」畫面曝　潛水客沒半個

療癒「水豚君」快閃華山紀念店　「萌蛙匹克」現身台隆手創南港店

國中生「學數學有什麼用？」全場反駁　過來人：中年後很喜歡

比饅頭人靠北！LINE「1款免費表情貼」　萬人超愛：好用到不行

快訊／國家警報響！大雷雨炸雙北　警戒範圍曝

珍貴畫面曝！澎湖秘境沙灘綠蠵龜上岸產卵　遊客驚呼：超幸運

夏至「日照」最長！命理師示警「6件事」別做　小心會衰

請不熟的人喝飲料「點無糖還有糖？」萬人吵翻　內行1招神解

第四屆真善美傳播研習營開課！堅持為台灣培育下一代傳播暨新聞界人才

1350元防災盒完售！黑熊學院曝下波預購時間：沒法無限量供應

林子偉坦言失誤過多「表現不及格」　盼勿波及家人：球是我在打

白營發言人吳怡萱「要當媽了」　曝已4個月：親身體驗才知辛苦

台中新光三越拆鋼板被爆料坍塌　結構技師急勘查：安全無虞

台南20年石頭火鍋租約到期熄燈　在地估：租金30萬

魔鷹又炸！寫最速18轟超狂紀錄　曾仁和0.2局大崩盤慘丟7分退場

穿百萬和服露臉！大久保麻梨子曝婚姻保鮮秘訣　每天和尪小酌「感情更濃」

健康新寵兒「西芹汁」紅什麼？從排毒到美肌5個功效一次看

77歲吊車駕駛連撞3車！19歲女騎士當場輾斃　驚悚監視器畫面曝

哆啦A夢現身台東市區　熱氣球嘉年華打造拍照新熱點

澎湖海底薰衣草森林「紫珊瑚變一片慘綠」畫面曝　潛水客沒半個

林俊傑邀A-Lin當嘉賓 她歌「key太高」直呼:小後悔XD

生活熱門新聞

被誇童顏巨乳！呂秋遠小孩生母「妝後模樣」曝

「夏至」5生肖有爆紅機會

台灣「54年龍頭品牌」大崩跌！門市腰斬、賣子公司套現17億

「1穿搭」路上妹子不穿了　她翻到5年前款式：想丟掉

越來越多「1人跟團出國」　過來人曝1差異：會比較貴

2款「台味甜點」能助減重！醫：幾乎沒熱量

偷看「男友77人群組」噁爆　妹子崩潰：甚至無套實錄

快訊／11縣市大雨特報　下到晚上

快訊／國家警報響　大雷雨炸2縣市

快訊／國家警報響！大雷雨炸雙北　警戒範圍曝

電鍋外鍋「加自來水還開水？」　專家查核了

文組什麼科系「出路收入高？」　眾人狂點名2行業

桃園朝揚補習班驚傳欠薪！　300員工600萬勞保費沒繳

夏至4生肖運勢爆發！專家教開運法

更多熱門

相關新聞

電鍋外鍋「加自來水還開水？」　專家查核了

電鍋外鍋「加自來水還開水？」　專家查核了

電鍋是不少人家庭必備的廚具，但使用的時候，電鍋外鍋要加哪種水比較適合？近日有網友表示，自己家裡是用自來水，但朋友認為水氣蒸發後，可能會有雜質附著在飯或食物上，所以都是用飲用水，讓他忍不住好奇問其他人都怎麼做？話題引發討論。

作弊被抓包！高雄某科大生「空手擊碎玻璃」

作弊被抓包！高雄某科大生「空手擊碎玻璃」

同事發出什麼聲音最讓人受不了？一票有共識

同事發出什麼聲音最讓人受不了？一票有共識

免費領衛生棉　女學生讚「月省200元」

免費領衛生棉　女學生讚「月省200元」

基隆金鷹獎表揚畢業生　謝國樑喊話：勇敢追夢

基隆金鷹獎表揚畢業生　謝國樑喊話：勇敢追夢

關鍵字：

數學國中生期末考考試學生PTT

讀者迴響

熱門新聞

身分註銷回不了台灣！張立齊下跪磕頭道歉

赤鬼牛排已婚男經理睡女負責人　鹹濕對話全曝光

12航空人員誤入住性愛摩鐵！「24hrs色色派對」出大事

明日花綺羅凌晨發聲！　揭與「周鶴年性交易」真相

快訊／明日花綺羅周鶴年「3張肉體接觸照」曝光了！

最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高「一堆人吃」

被誇童顏巨乳！呂秋遠小孩生母「妝後模樣」曝

美海豹部隊、CIA成員在台灣夜市射氣球　網笑：有想過老闆心情？

林亮君遭裸照恐嚇！簡訊：只給一次機會

即／北市吊車右轉輾斃騎士　2機車肉身攔停也挨撞

童仲彥凌晨重磅8字宣告　網：了不起，負責

「夏至」5生肖有爆紅機會

國道3車事故驚悚瞬間曝光！大貨車為閃人「連翻3圈」才停下

全台首見「液態酪梨」！好市多瘋搶「一瓶=3.7顆酪梨」

婦產後雙腳麻癱成身障　怒告診所求償

更多

最夯影音

更多

【嚇到翻車】國道驚見男子猛跳揮手！大貨車急閃「連翻3圈」

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【第一視角曝光】台中騎士「超級鬼切」遭撞亡

【近百人受困】八仙山遊樂區邊坡土石崩落　近百名遊客、員工受困

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面