AI時代資訊真假難辨！學者：凸顯媒體重要　35大咖授課拚信任重建

▲真善美傳播研習營今（21日）進入第三天，超過50名傳播領域學子參與。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

第四屆真善美傳播研習營今（21日）進入第三天，超過50名傳播領域學子參與。文化大學副校長王志誠指出，在科技迅速發展、媒體充斥今日，共同的客觀真理標準逐漸模糊，現正迎來「後真相」時代，但危機正是轉機，在真相越來越難辨識的時代，更凸顯新聞傳播媒介角色更重要。

由星雲大師教育基金、中華文化推廣協會攜手主辦的「第四屆真善美傳播研習營」，以「後真相時代的媒體轉型與信任重建」為主題，邀請35位台灣媒體巨擘、專家學者、知名網紅前來授課，吸引全台十餘所大學、超過50名學生參與。

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▲真善美傳播研習營召集人趙怡，勉勵學子不要入寶山空手而回。（圖／記者許敏溶攝）

學生一早神采奕奕參與今天活動。在開幕儀式上，真善美傳播研習營召集人趙怡指出，大眾傳播事業是公共領域中最重要一環，關係著社會發展和公民素質。而現在是AI時代，資訊不知道是真是假。透過星雲大師以個人潤筆所得，先後舉辦「真善美傳播貢獻獎」、「真善美傳播研習營」，來培養兼具責任感與競爭力的媒體生力軍，適應新時代變局與傳播產業改革所需，後續會帶領學員參觀敦煌石窟藝術特展與新媒體藝術特展，不會讓學員有入寶山空手而回的遺憾。

協辦單位、文大副校長王志誠表示，這是文大第二次接受委託承辦活動，星雲大師曾在文大研究所任教，因此與文大結緣，能宣揚真實善良與美德。而因科技迅速發展，媒體報導更是五花八門，導致共同客觀真理標準逐漸模糊，現正迎來「後真相」時代，但危機正是轉機，在真相越來越難辨識的時代，更凸顯新聞傳播媒介角色更重要，希望媒體也能將社會良善一面報導出來，即使發生不幸事件，背後也有真善美的故事。

▲文大副校長王志誠表示，在「後真相」時代，真相越來越難辨識，凸顯新聞傳播媒介角色更重要。（圖／記者許敏溶攝）

真善美傳播研習營今天邁入第三天，上午舉行媒體高峰論壇，針對「當前媒體經營的挑戰與契機」進行討論，邀請公共電視、聯合報、中視等媒體主管參與；下午則有趨勢座談，討論主題為「AI x AR 新未來」。明天上午則是學員的重頭戲，包括學員輪流展現競賽提案，經過評審後進行頒獎，隨後將驅車前往台中惠中寺參訪。最後一天重頭戲則是參觀敦煌石窟藝術特展與新媒體藝術特展。