175線沿線嚴格路檢！　白河警暑期強化交通整治取締37件違規

▲台南白河警分局聯合環保、監理單位，在東山路段稽查改裝車輛，守護山區交通安全與寧靜。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著畢業季及暑假逼近，遊客大量湧入東山咖啡公路、西拉雅風景區與關子嶺等熱門景點，台南市道175線沿線交通熱絡，車潮明顯增加，為防制非法改裝車輛噪音擾民並維護道路安全，白河分局結合交通大隊、環保局與新營監理站，21日於東山區市道174與175線交會路口實施「環警監」聯合稽查行動，共查獲37件不法違規。

白河分局指出，聯合稽查期間共檢查30輛汽機車，當中有6輛因改裝排氣管未辦理自主認證，由監理與環保人員會同當場舉發，並引導進行噪音與排氣檢測；另查獲違規懸掛他車號牌之權利車1輛，當場扣牌並移置保管；舉發無照駕駛、非法改裝等共22件；車牌加裝遮蔽框1件；另針對7件規格不符改裝車輛蒐證，報請監理單位召回檢驗，展現警方與相關單位維護安寧的執法力度。

白河分局長施宇峰提醒，市道174與175線沿線山路蜿蜒、彎道眾多，加上午後常有雷陣雨，容易導致地面濕滑，呼籲用路人行經山區務必減速慢行、注意標誌標線與天候變化。警方也將持續強化交通熱點稽查與酒駕、噪音車查緝作業，並結合環保及監理機關落實聯合執法，確保民眾在暑假期間能安心出遊、平安返家。