環警監聯手稽查「靜」好生活！　19件違規當場開罰

▲學甲警結合環保與監理單位，夜間攔檢改裝車輛展開聯合稽查行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為還台南學甲居民一夜安寧，台南市警學甲分局結合環保局與監理單位，於17日晚間在學甲區中正路段展開「監、警、環聯合稽查」專案行動，主攻非法改裝車輛及噪音污染問題，現場攔檢40輛車，查獲改裝違規、無照駕駛、未繫安全帶等違規共19件，另環保局依《噪音管制法》舉發1件。

此次行動聚焦於改裝電系設備（如LED、HID大燈）、車身結構與排氣管異常聲響等車輛異常狀況，針對疑似違規車輛一一盤查，當場開罰。警方統計，違反《道路交通管理處罰條例》第16、18條共15件，另有無照駕駛3件、未繫安全帶1件，展現執法決心。

學甲分局指出，非法改裝車輛製造高分貝噪音，除了擾亂社區清靜，更恐因車體結構異常影響行車安全。分局長巫建德強調，未來將持續與麻豆監理站、環保局合作加強稽查頻率與點位彈性調整，力求從源頭遏止違規噪音車。

警方也呼籲，民眾勿因一時追求聲光刺激擅自改裝車輛，違規除受罰，嚴重者恐面臨吊扣牌照等處分；同時歡迎市民若遇疑似非法改裝車輛擾民，可主動通報警方或1999市政熱線，齊心打造「環靜於民」的友善社區。