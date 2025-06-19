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未懸掛車牌上國道挨罰5千4　辯「山陀兒吹襲」提告遭駁回

▲高雄高等行政法院。（圖／取自維基百科）

▲高雄高等行政法院。（圖／取自維基百科）

記者陳崑福／綜合報導

劉姓男子於113年10月3日中午駕駛自小客車行經國道6號東向1公里處，遭警方發現前方未懸掛車牌，當場以「已領有號牌未懸掛」違規舉發，被裁罰新臺幣5400元並吊銷牌照，劉不服提起行政訴訟抗辯，稱當日係因颱風強風吹襲，導致車牌螺絲鬆脫，為避免飛落影響其他用路人，才緊急卸除並放置車內，並非惡意拆卸，法官審理，認定其說法無法免責，駁回其訴訟。

劉男主張，該日適逢山陀兒颱風過境，全台多數地區停班停課，他為陪同配偶就醫預作準備，駕車返回埔里住處，途中因車牌異音靠邊檢查，發現螺絲鬆脫，一顆斷裂、一顆搖搖欲墜，才將號牌卸下放入副駕座。他強調車輛後方仍有號牌可供辨識，並無規避違規或犯罪之意圖，原處分應予撤銷。

不過，法官調閱員警職務報告及隨身攝影採證影像，發現劉男行駛過程中，車頭確實未懸掛號牌，且非即時於安全處理，而是繼續行駛至遭攔查時才將車牌交予警方。此外，劉男自承早在臺南新營路段即聽聞異音，卻未及時停車檢查，僅靠邊目視車牌無異樣，未實際確認螺絲穩固。

法院認為，號牌於行駛中掉落，是因劉男行前未妥善檢查車輛所致，加上風勢影響加劇鬆動，應屬可預見情況。且事發後未即時下交流道處理，而選擇繼續上路，並非「唯一且必要手段」，難以構成免責事由。

且劉男以颱風天需返家為由行車，實則其配偶就診日期為10月7日，與事發日相隔數日，並無急迫性，認劉男應對違規負責，駁回其訴訟請求，全案可上訴。

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