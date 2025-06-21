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中國男機上狂吸電子煙　廈航回應被炎上：違規不違法

中國一名男子在飛機上多次吸食電子煙。（翻攝自微博）

▲一名男子在飛機上多次吸食電子煙。（翻攝自微博）

文／鏡週刊

好扯！中國1名男子搭乘廈門航空時竟在艙內多次吸食電子煙，遭勸阻後仍依然故我；事後，同班機乘客向航空公司投訴，竟得到「違規不違法」的冷處理回應。事件炎上後，廈航才坦承未嚴格依照流程處置違規吸菸者。

1名網友18日發文，控訴他5月21日搭乘廈門航空MF8229航班，從杭州飛往天津時，目睹1名男乘客多次摘下口罩吸電子煙，他將拍下違規行為作為佐證，事後他向廈航投訴，竟收到超瞎回應「在飛機上吸食電子煙是違規行為，但違規和違法是有區別的。」

《現代快報》報導，廈航客服表示，不清楚事件細節，強調電子煙雖可隨身攜帶，但禁止在飛機上使用，並承諾將相關情況回報給有關部門。廈航員工指出，當時經乘客反映後，就已對吸菸者進行勸阻與警告，該影片內容可能是吸菸者後續又偷偷抽的情況。

廈航人員指出，由於航空公司無執法權，因此對於在機上吸菸的情況僅能口頭勸阻，並沒收菸具，若嚴格依照標準作業程序，凡在機上吸菸者將會在飛機落地後被移送公安部門進行處理，「在處理流程上，這次確實是我們沒有嚴格遵循相關流程」。

據中國民用航空局規定，含鋰電池的便攜式電子菸裝置，僅限旅客與機組人員個人自用隨身攜帶，禁止放入託運中，且機上全程禁止使用。《央廣網》報導，機組人員證實未依照標準作業程序處置，由於時間久，是否能追溯，會與公安機關研究，目前該事件仍進行調查中。

中國媒體關注到網友爆料，並採訪廈門航空相關人員。（翻攝自微博@現代快報）

▲中國媒體關注到網友爆料，並採訪廈門航空相關人員。（翻攝自微博@現代快報）

該事件引發網友眾怒「這菸癮有多大啊！素質太差」「記得以前有人飛機上吸電子煙被拘留的」「在北京地鐵上也見過吸電子煙」「違規不違法，那麼是指違反航空部門規定不違反法律是嗎，那就是沒辦法處罰囉，那以後就能照做？」「不違法啊，那可以上黑名單嗎？」

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。


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關鍵字：

廈門航空電子煙違規

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