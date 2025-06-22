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北花「寂寞客運」回來了！葛瑪蘭今首航估9成滿　9月底前半價

▲▼葛瑪蘭客運接棒停駛北花客運路線，6月22日首航。（圖／葛瑪蘭客運提供）

▲葛瑪蘭客運接棒行駛北花客運路線，6月22日首航。（圖／葛瑪蘭客運提供）

記者李姿慧／台北報導

0403花蓮大地震後停駛1年多的「北花國道客運」回歸，葛瑪蘭客運接棒營運，今(22日)上午10時將開出首航班次，9月底前持電子票證搭乘5折，估計首航班次有機會9成滿，葛瑪蘭預計9月底後第二波再結合飯店推出優惠套票。

過往「北花國道客運」平日時常空車或1人包車，被駕駛戲稱為「寂寞客運」，2024年4月3日花蓮大地震後，因路段中斷停駛，經營的3家客運業者也提出停駛申請，迄今北花路線已停駛超過1年。

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東部在地的葛瑪蘭客運則接棒「民行」服務，今天起正式首航，北花客運僅在周末假日和國定假日、連假等開行，每天一趟來回，9月底前持電子票證搭乘僅半價，以板橋到花蓮為例，只要279元。

首航航班預計今天上午10時自板橋轉運站出發，葛瑪蘭客運總經理李俊仁表示，日前接獲許多民眾和旅客電話詢問，反應相當熱烈，北花客運班次每班座位數約27個，推估首航航班有機會達9成滿，一旦班次客滿，都已備好車，隨時可機動加開班次。

▲▼葛瑪蘭客運接棒停駛北花客運路線，6月22日首航。（圖／葛瑪蘭客運提供）

▲葛瑪蘭北花客運首航航班估計有機會9成滿。（圖／葛瑪蘭客運提供）

李俊仁指出，接手北花客運路線，主要是考量提供民行服務，一旦假日或連假台鐵班次客滿，民眾將有另一個安全的選擇，以春節過年為例，若軌道運輸返鄉座位一位難求，北花客運將可協助疏運，且不會只有一個來回，會視需求加開班次。

北花客運除提供民行需求外，另也瞄準觀光市場，李俊仁表示，初期3個月推出電子票價半價外，第二階段將會與飯店結合，推出相關套票優惠。

李俊仁坦言，北花客運平日需求低，光台鐵運量就足夠了，因此規劃僅在假日和連假發車載客，該路線不是用來賺錢的，推估每月可能虧損15萬到20萬元，但他們是東部唯一國道客運的在地業者，肩負東部民行社會責任，將東部民行的缺口補上，對東部觀光也會是助力。

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