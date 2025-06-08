公車運將超像發福版標哥！12年天天凌晨3點出門　獲讚暖心司機

▲台中市公車司機黃冠瑋服務公車業12年，天天都準時凌晨3點上工。（圖／台中市交通局提供）



記者游瓊華／台中報導

超乎常人的「早睡早起」！平常下午5點鐘，很多人還沒下班，但台中市161路公車駕駛黃冠瑋已上床睡覺，凌晨3時別人仍在睡夢中，他準備出門開公車，12年來犧牲休閒玩樂時間，只為準時發出上午5時5分第一班公車，且外型神似大甲鎮瀾宮董事長顏清標，笑起來像「標哥」，親和力十足，是乘客按讚的暖心駕駛。

▲黃冠瑋與大甲鎮瀾宮董事長標哥神韻相似。（圖／台中市交通局提供）



和欣客運駕駛黃冠瑋坦言，就職後剛開始不習慣，比如朋友約吃晚餐無法赴約，連我媽都問怎麼這麼早就睡覺、不吃晚餐會不會餓等。黃冠瑋提到，為讓自己精神飽滿、安全駕駛，生理時鐘訓練得如軍人一般精準，過著有如「逆時差」的生活不以為苦。

黃冠瑋在行經醫院站點時，若見長者提重物，會主動幫提上車、安頓座位，也曾遇乘客交通卡餘額不足，他自掏腰包代投，乘客隔幾天來還錢，「我說不用啦，如果真的想還，就捐給超商零錢捐款箱，還能幫助更多人，一舉兩得。」

黃冠瑋笑說，161路公車從中科到高鐵台中站近18公里，行經台中國家歌劇院、台灣大道、台中榮總等站點，乘客以學生、通勤族與就診民眾較多，近年增加國家劇院站點後，吸引日本、韓國、法國、德國等國家的背包客到訪，常詢問景點與地方美食，他有時還客串「台中導覽員」，講多了，英、日文比以前好。