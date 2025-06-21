假日限定！北花線客運6/22首航　結合TPASS輕鬆暢遊花蓮

▲國道客運【1918】線葛瑪蘭客運經營，自板橋轉運站出發至花蓮，全程約4小時。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升東部地區與雙北地區間的交通便利性，國道客運「【1918】板橋－南港－國道5號－花蓮」路線，自今年6月22日（星期日）起正式啟航，發車時刻為板橋上午10點，花蓮則為下午4點發車，全票票價訂為558元，此路線為假日限定，提供民眾於假日尖峰時刻往返北花，能有全新便捷公共運輸新選擇。

花蓮縣政府表示，此路線由葛瑪蘭客運經營，自板橋轉運站出發，行經南港、宜蘭蘇澳後直達花蓮，全程約4小時，於例假日與連續假期尖峰時刻提供班次疏運， 此次北花線首航不僅提升花蓮對外連結，遊客到花蓮轉運站後，可搭配購買TPASS定期票，不管是花東縱谷巡禮、還是想前往台11線享受海天一線的美景，都能一票到底無限搭乘。

▲國道客運【1918】線各停靠站及價目表。

花蓮TPASS發行199與399兩方案，依方案可無限制的搭乘台鐵、公路客運、市區公車等不同運具，兩方案都能搭乘台鐵-限搭非對號列車（和平站到富里站共25站）及市區公車，399方案則多了公路客運的選擇，民眾可多加利用公共運輸暢遊花蓮，減少碳排放、促進永續觀光。

慶祝首航，花蓮轉運站將於6月22日（日）下午1點至下午4點辦理北花線首航活動，邀請民眾一同歡慶花蓮成為國道客運新據點！

現場將舉辦一系列精彩活動，包含在地小農市集、邀請花蓮優質農特產與文創攤位、趣味闖關活動，完成任務即可獲得限量小禮物，民眾拍照打卡與首航公車合影，留下充滿紀念性的美好回憶。

