　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

假日限定！北花線客運6/22首航　結合TPASS輕鬆暢遊花蓮

▲國道客運【1918】線葛瑪蘭客運經營，自板橋轉運站出發至花蓮，全程約4小時。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

國道客運【1918】線葛瑪蘭客運經營，自板橋轉運站出發至花蓮，全程約4小時。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升東部地區與雙北地區間的交通便利性，國道客運「【1918】板橋－南港－國道5號－花蓮」路線，自今年6月22日（星期日）起正式啟航，發車時刻為板橋上午10點，花蓮則為下午4點發車，全票票價訂為558元，此路線為假日限定，提供民眾於假日尖峰時刻往返北花，能有全新便捷公共運輸新選擇。

花蓮縣政府表示，此路線由葛瑪蘭客運經營，自板橋轉運站出發，行經南港、宜蘭蘇澳後直達花蓮，全程約4小時，於例假日與連續假期尖峰時刻提供班次疏運， 此次北花線首航不僅提升花蓮對外連結，遊客到花蓮轉運站後，可搭配購買TPASS定期票，不管是花東縱谷巡禮、還是想前往台11線享受海天一線的美景，都能一票到底無限搭乘。

▲國道客運【1918】線葛瑪蘭客運經營，自板橋轉運站出發至花蓮，全程約4小時。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

國道客運【1918】線各停靠站及價目表。

花蓮TPASS發行199與399兩方案，依方案可無限制的搭乘台鐵、公路客運、市區公車等不同運具，兩方案都能搭乘台鐵-限搭非對號列車（和平站到富里站共25站）及市區公車，399方案則多了公路客運的選擇，民眾可多加利用公共運輸暢遊花蓮，減少碳排放、促進永續觀光。

慶祝首航，花蓮轉運站將於6月22日（日）下午1點至下午4點辦理北花線首航活動，邀請民眾一同歡慶花蓮成為國道客運新據點！

現場將舉辦一系列精彩活動，包含在地小農市集、邀請花蓮優質農特產與文創攤位、趣味闖關活動，完成任務即可獲得限量小禮物，民眾拍照打卡與首航公車合影，留下充滿紀念性的美好回憶。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 2 8125 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大安區嚴重車禍！　1人當場被輾斃
快訊／雨區擴大！　15縣市大雨特報
電鍋外鍋「加自來水還開水？」兩派吵翻　專家查核了
快訊／國家警報響！　大雷雨炸2縣市
快訊／11縣市大雨特報！　下到晚上
快訊／農用車突翻覆　台中女「頭被壓住」當場慘死
明日花綺羅、周鶴年「3男4女極樂趴」內幕曝光！　一晚戰4輪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

日本橫濱童軍代表訪台南　黃偉哲贈芒果鳳梨甜迎台日交流

住警器救命！台南七股身障阿嬤清晨逃火劫　南消籲家戶全面安裝

台南市府攜慈濟打造「大愛福利園區」　助楠西震災戶重建家園

原民慢食文化與國際接軌　9國11名慢食伙伴花蓮交流9天

假日限定！北花線客運6/22首航　結合TPASS輕鬆暢遊花蓮

每支球棒都能揮出夢想　斗六週末棒壘球對抗賽熱血開打

台泥氣化爐翻轉垃圾處理模式　每日去化花蓮家戶垃圾200公噸

投資賠錢想翻本！桃園翁險被騙130萬　員警苦勸保他老本

崙背千巧谷飄奶香也暖心　雲林馨生據點打造安心角落

屏東市警方加強取締大貨車違規行駛清溪路　最高罰1千8

【嚇到翻車】國道驚見男子猛跳揮手！大貨車急閃「連翻3圈」

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【第一視角曝光】台中騎士「超級鬼切」遭撞亡

【近百人受困】八仙山遊樂區邊坡土石崩落　近百名遊客、員工受困

【完全沒有在怕】 #黃國昌 疑公開「偵訊示範音檔」遭北檢他字案調查

【阿北暴衝】74歲翁開300萬BMW衝上人行道！撞16車傷1人

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【雙雙赴北檢】呂秋遠孩子生母現身北檢　為作家H「誹謗舊愛案」辯護

【這一刻等了12年】女兒戴上電子義肢才3小時 第一件事超催淚

日本橫濱童軍代表訪台南　黃偉哲贈芒果鳳梨甜迎台日交流

住警器救命！台南七股身障阿嬤清晨逃火劫　南消籲家戶全面安裝

台南市府攜慈濟打造「大愛福利園區」　助楠西震災戶重建家園

原民慢食文化與國際接軌　9國11名慢食伙伴花蓮交流9天

假日限定！北花線客運6/22首航　結合TPASS輕鬆暢遊花蓮

每支球棒都能揮出夢想　斗六週末棒壘球對抗賽熱血開打

台泥氣化爐翻轉垃圾處理模式　每日去化花蓮家戶垃圾200公噸

投資賠錢想翻本！桃園翁險被騙130萬　員警苦勸保他老本

崙背千巧谷飄奶香也暖心　雲林馨生據點打造安心角落

屏東市警方加強取締大貨車違規行駛清溪路　最高罰1千8

走進純樸漁港小鎮享受慢時光　枋山秘境咖啡藏身不起眼小宅內

日本橫濱童軍代表訪台南　黃偉哲贈芒果鳳梨甜迎台日交流

罷藍連署高達15萬份不合格　國民黨團將提告發

快訊／北市嚴重車禍！吊車右轉連撞3機車還想逃　1人當場被輾斃

住警器救命！台南七股身障阿嬤清晨逃火劫　南消籲家戶全面安裝

愛情長跑7年！戲劇男神李章宇要結婚了　「拍戲愛上她」11月娶小8歲女友

快訊／雨區擴大！15縣市大雨特報

江啟臣罷免案現44件死亡連署　藍質疑中選會故意隱匿違法

驚悚瞬間！鐵軌上「蹲馬桶」來不及逃　她遭進站列車夾殺亡

工人烏龍PO文「工地鋼板坍塌」　台中新光三越：計畫中拆地板

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

地方熱門新聞

小北百貨推亮黃防災包聯手日台專家打造實用避難包

芒果控衝台南！國際芒果節走馬瀨開幕

八仙山遊樂區坍方搶通遊客員工下山

東成監獄加強安全教育訓練　回應第一線風險挑戰

新北推城市覓徑　漫步公園小山徑

新北現場徵才6／19中和登場　800職缺拚就業促媒合

農友充電基地　花蓮農民推廣中心教育大樓動土

北港警偵查隊校園宣導全力防詐防毒

桃園翁險被騙130萬　員警苦勸保他老本

翻轉傳統模式　台泥氣化爐每日去化垃圾200公噸

屏東縣校長遴選第1階段完成　21國小校長大風吹

夏天怎麼總是睡不好？營養師教你5招告別夏季倦怠症！

網路流傳逆向行駛影片 警:最高罰1千8百元

屏東市警方加強取締大貨車違規行駛清溪路

更多熱門

相關新聞

3年砸200億推TPASS　公共運輸成長0.9個百分點

3年砸200億推TPASS　公共運輸成長0.9個百分點

行政院近3年耗資200億元推TPASS優惠，交通部最新統計，113年公共運輸市占率達15.2%，較111年增加0.9個百分點，為歷年最大增幅；此外，私人運具中的機車市占率下滑達低點，不過自小客車市占率卻創新高。交通部坦言，因疫情期間民眾剛購買汽車，車子剛買，需要一段時間才能改變運具使用行為。

國光客運36條路線「7月起升級三排椅」　基隆→台北75元

國光客運36條路線「7月起升級三排椅」　基隆→台北75元

公車運將超像發福版標哥　12年日日準時3點出門

公車運將超像發福版標哥　12年日日準時3點出門

客運公車6月起爆停駛潮！公路局揭3原因　近1年36條路線申請停開

客運公車6月起爆停駛潮！公路局揭3原因　近1年36條路線申請停開

華航8字策略應對變局　董座高星潢：「飛機如武器」盼盡速交機

華航8字策略應對變局　董座高星潢：「飛機如武器」盼盡速交機

關鍵字：

假日限定北花線客運首航TPASS暢遊

讀者迴響

熱門新聞

12航空人員誤入住性愛摩鐵！「24hrs色色派對」出大事

赤鬼牛排已婚男經理睡女負責人　鹹濕對話全曝光

明日花綺羅凌晨發聲！　揭與「周鶴年性交易」真相

身分註銷回不了台灣！張立齊下跪磕頭道歉

快訊／明日花綺羅周鶴年「3張肉體接觸照」曝光了！

最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高「一堆人吃」

林亮君遭裸照恐嚇！簡訊：只給一次機會

美海豹部隊、CIA成員在台灣夜市射氣球　網笑：有想過老闆心情？

童仲彥凌晨重磅8字宣告　網：了不起，負責

國道3車事故驚悚瞬間曝光！大貨車為閃人「連翻3圈」才停下

「夏至」5生肖有爆紅機會

全台首見「液態酪梨」！好市多瘋搶「一瓶=3.7顆酪梨」

婦產後雙腳麻癱成身障　怒告診所求償

約前後任接力嘿咻反咬遭性侵　心機女慘了

山本由伸完美一局夢碎　誤判引爆怒火

更多

最夯影音

更多

【嚇到翻車】國道驚見男子猛跳揮手！大貨車急閃「連翻3圈」

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【第一視角曝光】台中騎士「超級鬼切」遭撞亡

【近百人受困】八仙山遊樂區邊坡土石崩落　近百名遊客、員工受困

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面