每天搭「2小時火車上班」習慣了！　一票看傻曝極限：超過就租房

▲好友都是搭火車上班。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

通勤所花費的時間，多久才算真的久？近日有網友發文透露，他有個朋友每天要花2小時搭車上班，而他就心想，其實通勤時間只要超過1小時，就會讓他覺得痛苦了，大家覺得通勤多久才算久呢？貼文曝光後，不少網友都分享自己心中的「標準」。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「你們覺得通勤多久算久」為標題發文，提到朋友最近和他聊到，自己每天都是搭2個小時的火車上班，久而久之也就習慣了，但只要看到其他人可以走路10分鐘就到公司，還是不禁羨慕。原PO則認為，如果通勤所花費的時間要超過1小時，其實就會讓他感到痛苦，大家覺得通勤時間多久算久呢？

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貼文曝光後，不少網友都覺得半小時就是極限，「30分鐘，很煎熬」、「超過30分鐘」、「超過30分鐘+1」、「單程超過半小時就租房」、「單程半小時以上」、「超過半小就是了，2小時是什麼」、「超過30分」。也有網友覺得，「40分鐘以內都還可以接受」。

還有網友回應，「2小時火車他忍得下去」、「我差不多是40分鐘，2個小時太厲害了」、「我每天通勤騎車5分鐘，超過10分鐘我都覺得算久」、「出門都嫌麻煩」、「最久通勤來回4小時過，通了半年」、「通勤單趟超過1小時的人超級多，有些工作機會就是聚落在某些地方，要不屈就鄰近但薪水低，要不就是跑遠一點拿一個不上不下的薪水」。話題引起討論。