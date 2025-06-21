同事發出什麼聲音「最讓人受不了？」　一票人有共識：真的厲害

▲最受不了同事發出什麼聲音？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

同事們在同個空間工作，通常會彼此尊重，也會包容對方，不過近日就有網友發文透露，他因為辦公室內的幾種聲音，而感到非常困擾，大家覺得同事發出哪種聲音，是最讓人受不了的呢？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「同事發出哪種聲音最受不了」為標題發文，提到辦公室是開放的空間，所以多少會聽到其他人發出的聲音，而他近期就因為同事發出的幾種聲音，而感到非常困擾，像是吃飯不關嘴巴、把螢幕上的文字用非氣音唸出來等，不知道大家最受不了哪種聲音呢？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「打字很用力」「機械鍵盤」、「吃飯不關嘴巴、發出咀嚼聲超沒家教跟素質」、「故意裝清痰，很煩」、「講話故意娃娃音，白眼要翻到後腦勺去」、「嘆氣聲」、「嘖嘖嘖的聲音，越聽越火大」、「故意大聲打飽嗝」、「手機不開靜音，休息時間一直響」、「摔電話、摔滑鼠、摔鍵盤，刷存在感」。

其中還有不少網友坦言，自己實在無法接受其他同事在辦公室內剪指甲，不只有聲音，還有衛生疑慮，「剪指甲的聲音」、「遇過在辦公室剪指甲的，真的厲害」、「剪指甲，X」、「剪指甲、吃花生」、「剪指甲、機器磨咖啡豆」、「吸牙齒跟剪指甲」、「剪指甲的聲音啦」。話題引發討論。