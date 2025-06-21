快訊／行動電源爆炸危機！　品牌商急召回百萬顆：立即停用

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快訊／行動電源爆炸危機！　ANKER急召回百萬顆：立即停用

▲▼Anker安克發公告，宣布主動召回型號為A1642/A1647/A1652/A1680/A1681/A1689/A1257的部分批次基本款行動電源。（圖／翻攝自微博）

▲Anker安克發公告，主動召回型號為A1642/A1647/A1652等部分行動電源。（圖／翻攝自微博）

記者董美琪／綜合報導

中國製行動電源近期因疑似存在燃燒及爆炸風險，引發關注。繼知名品牌羅馬仕（ROMOSS）因頻傳事故召回近50萬顆後，另一大廠安克（ANKER）也於昨（20）日宣布，將主動召回7款型號共超過71萬顆行動電源，原因是恐出現過熱甚至起火狀況，提醒消費者立即停用。

截至目前，安克台灣官網尚未發布相關召回通知，但許多網路通路平台上仍能找到列入召回名單的產品在銷售。

值得一提的是，安克與羅馬仕均坦承事故源頭與電芯原材料問題有關，顯示中國行動電源供應鏈可能存有偷工減料風險，外界擔憂類似情形恐擴及其他品牌。

安克作為國際行動電源大廠，在北美市場銷量居冠。美國消費品安全委員會（CPSC）本月12日發出公告，召回安克PowerCore 10000（型號A1263）115.8萬顆，強調產品恐造成起火及燒燙傷風險，建議用戶停止使用。官方已接獲至少19起火災或爆炸通報，其中包括兩例輕微燒傷及11起財損案例，估計損失金額超過6萬美元。

安克中國官網已公告召回A1642、A1647、A1652、A1680、A1681、A1689及A1257等型號部分批次行動電源，數量達71萬2964顆。安克表示，因供應商未經允許變更電芯原料，導致極少數產品在長期循環使用下，隔膜絕緣可能失效，引發過熱與燃燒風險。針對受影響用戶，安克提供全額退款、升級新品或額外加值代金券等補償選項。

羅馬仕部分型號行動電源同樣因電芯來料異常被點名，先前已被中國多所大學公告禁止學生攜帶使用。該公司14日公告召回自2023年6月5日至2024年7月31日生產的PAC20-272、PAC20-392、PLT20A-152等型號行動電源，共計49萬1745顆。

羅馬仕指出，這些產品因電芯原料問題，可能在極端條件下出現過熱甚至燃燒狀況，存在潛在安全疑慮。先前，香港航空一架自杭州飛往香港的航班也曾發生行李艙內物品自燃，事後確認起火原因為羅馬仕2萬mAh行動電源熱失控所致。

目前，羅馬仕部分產品的中國3C認證已遭暫停，並在京東、淘寶官方旗艦店下架相關行動電源。

▼Anker安克發公告，主動召回7款型號行動電源。（點圖可放大／翻攝安克創新）

▲▼Anker安克發公告，主動召回7款型號行動電源。（圖／翻攝安克創新）

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