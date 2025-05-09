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花蓮5年29起鋰電火災！行動電源佔最多　消防局曝3大危險訊號

▲▼花蓮縣消防局統計，近5年共發生29起鋰電池火災。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲▼花蓮縣消防局統計，近5年共發生29起鋰電池火災。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近年來行動電源的使用日益普及，雖然解決了手機等行動裝置電力不足的問題，卻也屢傳意外。 為防範類似事件發生，花蓮縣消防局提醒民眾，使用行動電源時切勿過度充放電、避免掉落或撞擊，一旦發現外殼破裂或膨脹等異常，應停止使用，並交由合格回收單位處理。

根據花蓮縣消防局統計，近五年（109年至114年4月底）共發生29起鋰電池火災，其中22起（約占75.8%）發生於建築物內，主要由行動電源引起；其餘7起（占24.2%）則與電動車輛鋰電池有關，其中以微型電動二輪車為主。

▲▼花蓮縣消防局統計，近5年共發生29起鋰電池火災。（圖／花蓮消防局提供，下同）

消防局提醒，鋰電池因其體積小、高能量密度且低自放電等優點，在各類電子產品中使用率大幅增加。但因為鋰的化學活性大，也使其具有較高的危險性。過去案例最常見的致災原因包括過度充電和放電、掉落撞擊、結構受損等外部異常狀況，以及電解液分解、內部壓力積累、隔離膜熔毀等內部異常狀況。 依鋰電池過度充電實驗顯示，鋰電池起火前會有三大異常訊號：膨脹、發熱及冒煙。一旦出現這些異常情況，應立即停止使用，並將異常鋰電池浸泡於水中，待確認無安全疑慮後再交由回收單位處理。
為降低鋰電池火災風險，消防局呼籲民眾注意以下事項：
1.選購貼有經濟部標準檢驗局「商品安全標章」之產品，避免購買來路不明或低價電池。
2.使用前詳閱說明書，並依指示正確操作。
3.充電時避免放置於高溫、陽光直射或易燃物旁，環境溫度建議控制於0至45℃。
4.充電完成後應立即拔除電源，勿過度充電也不建議在睡眠時充電。
5.避免摔落、擠壓與撞擊行動電源或手機，以免導致內部短路。
6.攜帶時應放入保護盒或夾鏈袋，避免金屬物品接觸電池兩極。

▲▼花蓮縣消防局統計，近5年共發生29起鋰電池火災。（圖／花蓮消防局提供，下同）

消防局表示，電動車輛尤以微型電動二輪車鋰電池引發火災也不在少數。

此外，以下不當行為也容易導致鋰電池失效或起火：
1. 使用品質不良、劣質電芯。
2.過度放電使電池完全沒電。
3.在高溫環境中使用或儲存。
4.使用不相容之充電器或電線。
5.長時間使用超過電池壽命。
6.接觸液體或潮濕導致短路。
7.長期使用設計不良產品未察覺其缺陷。

消防局提醒，經濟部標準檢驗局自103年5月起，已將多類3C產品及電動車納入強制檢驗範圍，消費者選購時應確認產品是否附有合格標章或相關證明文件，勿因便宜或來歷不明而冒險購買。在鋰電池廣泛應用的時代，消防局呼籲全民提高警覺，養成良好使用習慣，共同打造更安全的居家與公共環境。

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