變形再來短路！消防員曝「不買1種行充」：本身就高風險設計

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

行動電源品牌墨子科技產品「MOZTECH太空艙行動電源」近日傳出爆炸意外，連續三年每年都有災情傳出，引起網友不信任，創辦人Eason親上火線拍攝道歉影片。就有消防員表示，他絕不會買「本體內建插頭，直接插牆就充電」的行動電源，「這本身就是比較高風險的設計，插頭離鋰電池那麼近。」

行動電源爆炸的苦主近日在Threads表示，行動電源在充電的時候直接起火燃燒，肉眼可見地開始膨脹、煙大到整個客廳都看不見、味道超臭，讓她急忙拿到門外滅火，當下還很怕再次燃燒、爆炸，對此，她疑惑「墨子科技在2023年就發生過自燃，這真的是個案嗎？」讓她嚇到完全不敢再相信這個品牌的行動電源。

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就有一名自稱消防員的網友回覆，「我是消防員。我不會買本體內建插頭直接充電的行充」，因為插頭離鋰電池那麼近，本身就是比較高風險的設計。並提醒行動電源若是起火，要用夾子放在裝滿冷水的水桶裡，並且放到屋外，「那個煙是超毒的，不要聞。」

他也補充，本體內建插頭、直接充電的行動電源，發生發熱、短路、插頭變形的機會太高了，「尤其插頭插牆壁插座時，行充很重，重力往下，插頭很快會扭曲歪斜，進而拉扯到連接在機體裡面的主機板、晶片、墊片，導致位移變形，再來就是短路，高熱起火。」

他指出，一般行動電源的PCB、電池與充電模組是分層設計，插頭直連式設計等於將市電變壓模組、充電晶片、鋰電池、插頭，全部擠在同一個小空間裡，「一旦插頭拉扯或摔落，機板易被扭曲 ，焊點裂開、電容位移、短路。熱管理設計不足，插電時本身就發熱，加上密閉空間散熱不良。部分產品甚至連絕緣墊片都不合格。高溫時，塑料殼體可能軟化變形，連帶讓插頭更易鬆脫。」

最後他提到，很多人以為用乾粉滅火器可以滅行動電源起的火，「乾粉滅火器無法撲滅行動電源鋰電池的火災，不讓它化學反應完，燃燒不會停止。」