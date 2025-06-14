　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

變形再來短路！消防員曝「不買1種行充」：本身就高風險設計

▲行動電源,電池,充電寶。（圖／記者蔡玟君攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

行動電源品牌墨子科技產品「MOZTECH太空艙行動電源」近日傳出爆炸意外，連續三年每年都有災情傳出，引起網友不信任，創辦人Eason親上火線拍攝道歉影片。就有消防員表示，他絕不會買「本體內建插頭，直接插牆就充電」的行動電源，「這本身就是比較高風險的設計，插頭離鋰電池那麼近。」

行動電源爆炸的苦主近日在Threads表示，行動電源在充電的時候直接起火燃燒，肉眼可見地開始膨脹、煙大到整個客廳都看不見、味道超臭，讓她急忙拿到門外滅火，當下還很怕再次燃燒、爆炸，對此，她疑惑「墨子科技在2023年就發生過自燃，這真的是個案嗎？」讓她嚇到完全不敢再相信這個品牌的行動電源。

[廣告]請繼續往下閱讀...

就有一名自稱消防員的網友回覆，「我是消防員。我不會買本體內建插頭直接充電的行充」，因為插頭離鋰電池那麼近，本身就是比較高風險的設計。並提醒行動電源若是起火，要用夾子放在裝滿冷水的水桶裡，並且放到屋外，「那個煙是超毒的，不要聞。」

他也補充，本體內建插頭、直接充電的行動電源，發生發熱、短路、插頭變形的機會太高了，「尤其插頭插牆壁插座時，行充很重，重力往下，插頭很快會扭曲歪斜，進而拉扯到連接在機體裡面的主機板、晶片、墊片，導致位移變形，再來就是短路，高熱起火。」

他指出，一般行動電源的PCB、電池與充電模組是分層設計，插頭直連式設計等於將市電變壓模組、充電晶片、鋰電池、插頭，全部擠在同一個小空間裡，「一旦插頭拉扯或摔落，機板易被扭曲 ，焊點裂開、電容位移、短路。熱管理設計不足，插電時本身就發熱，加上密閉空間散熱不良。部分產品甚至連絕緣墊片都不合格。高溫時，塑料殼體可能軟化變形，連帶讓插頭更易鬆脫。」

最後他提到，很多人以為用乾粉滅火器可以滅行動電源起的火，「乾粉滅火器無法撲滅行動電源鋰電池的火災，不讓它化學反應完，燃燒不會停止。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 3319 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／保外就醫不到8小時　林明佐病情惡化送急診
幕後／大罷免遇亂流！綠營祭5招要當「罷團最強側翼」
快訊／雙北等4縣市「高溫警示」　恐飆破36度
BTS柾國剛退伍就炎上！帽子標語觸地雷　他道歉：即刻銷毀
伊朗嗆「誰護以色列就打誰」　美警告：攻擊美國將面臨嚴重後果
蹭「霸王茶姬」挨批抄襲！台灣手搖品牌道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雙北等4縣市「高溫警示」　恐飆破36度

觀光署駐西雅圖分處揭牌　強攻北美市場吸客

和「真帳號」買BLACKPINK門票卻遭騙！她找到本人...真相傻眼

快訊／台鐵發生死傷事故　行人侵入南勢站「遭新自強號撞上」

蹭「霸王茶姬」挨批抄襲！台灣手搖品牌道歉　網一看更怒：很難看

變形再來短路！消防員曝「不買1種行充」：本身就高風險設計

發完喜帖「一堆人卻說再看看」　網喊少了1步驟：等於亂炸紅色炸彈

快訊／雲林縣發布「高溫警示」　恐飆破36度

「1款通訊APP」台灣很少人用？老司機搖頭：看來你很單純

快訊／11:27規模3.5地震　「高雄有感」最大震度3級

【這次他不再缺席我的重要時刻】警專畢典後見爸現身竟激動落淚...

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

【早有跡象？】印航墜機前2小時搭同架機 驚爆機艙內「所有東西都故障」

【閨蜜下跪求別拔管】控蔡語芯家屬「提前整理名牌包遺物」

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

【不敢相信QQ】見「姑丈懷中有別人」弟弟直接傷心跪地XD

當李珠珢得知打者出局　一臉不敢相信XD

【沒喝孟婆湯？】1歲寶寶自己會拜拜！媽當場問號：第一次進廟欸

【校內路樹奪命】逢甲大學路樹倒塌奪命　材料系碩一生傷重不治

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

快訊／雙北等4縣市「高溫警示」　恐飆破36度

觀光署駐西雅圖分處揭牌　強攻北美市場吸客

和「真帳號」買BLACKPINK門票卻遭騙！她找到本人...真相傻眼

快訊／台鐵發生死傷事故　行人侵入南勢站「遭新自強號撞上」

蹭「霸王茶姬」挨批抄襲！台灣手搖品牌道歉　網一看更怒：很難看

變形再來短路！消防員曝「不買1種行充」：本身就高風險設計

發完喜帖「一堆人卻說再看看」　網喊少了1步驟：等於亂炸紅色炸彈

快訊／雲林縣發布「高溫警示」　恐飆破36度

「1款通訊APP」台灣很少人用？老司機搖頭：看來你很單純

快訊／11:27規模3.5地震　「高雄有感」最大震度3級

快訊／前刑事戰將林明佐「保外就醫不到8小時」　病情惡化進急診

伊朗射導彈報復以色列　聯合國心痛譴責！以、伊大使安理會上互嗆

孫燕姿出道25年首登北京鳥巢開唱　「驚見3大咖明星」隱身觀眾席

李蒨蓉認了「求歡被拒很受傷」！結婚21年改玩預約制 尪：真的很累

美國12大「最值得投資」高薪科系調查曝！　醫學系竟落榜

江庭毅、王興楷關鍵安打！雷皓博4局狂飆7K　桃園市奪玉山盃季軍

快訊／雙北等4縣市「高溫警示」　恐飆破36度

靜候總統府通知「國安簡報主題」　黃國昌：希望賴清德放下政治算計

「阿拉伯親王跟我募款」還會公開表揚　男衝銀行匯1萬6險遭詐

大谷連8場安打中斷、山本挨轟氣到想摔手套　道奇2比6不敵巨人

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

生活熱門新聞

死後器捐遺愛人間！3年後受贈者全罹癌

拔管3條件超嚴格　律師打臉蔡語芯閨蜜

清大兒畢業不去台積電！　內行揭真相

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

曾上《大學生了沒》　東海大學「美女教授」被霸凌濺血

花嶼國小附幼僅一人畢業！抱走24件獎品

館長推爆上海宮宴　台灣也應該要有一家

賓士瘋狂急剎挑釁1分鐘　結局讓網笑了

快訊／09:21台南規模4地震　「6縣市有感」最大震度3級

快訊／6縣市豪大雨特報！最新警戒區曝

即／13縣市強風特報！最強陣風恐達8級

快訊／台鐵發生死傷事故　行人侵入南勢站「遭新自強號撞上」

身心障礙應徵經歷：洗碗做家事　面試者訕笑被罵道歉

「月薪最高11萬」仍超缺工！過來人認證金飯碗

更多熱門

相關新聞

過年燒紙祭父「墳墓爆炸」！陸3姊妹被炸死

過年燒紙祭父「墳墓爆炸」！陸3姊妹被炸死

大陸河北邯鄲先前發生一起慘案，王姓三姊妹趁著過年期間祭祖，在父親墳前燒金紙時，墳墓突然爆炸，導致3人全被炸死，且埋下炸彈的兇嫌竟是3人的大伯。法院一審判了王姓大伯死刑，王姓大伯提出上訴，不過二審法院駁回，維持原判決。

鄭小弟弟捐贈215頂救援頭盔守護消防員防汛安全

鄭小弟弟捐贈215頂救援頭盔守護消防員防汛安全

即／駐日美軍基地「未爆彈爆炸」！4傷送醫

即／駐日美軍基地「未爆彈爆炸」！4傷送醫

電動機車充電冒煙　消防隊拆鋰電池泡水解危

電動機車充電冒煙　消防隊拆鋰電池泡水解危

俄羅斯橋樑坍塌！火車脫軌7死66傷

俄羅斯橋樑坍塌！火車脫軌7死66傷

關鍵字：

行動電源MOZTECH爆炸消防員插頭鋰電池

讀者迴響

熱門新聞

死後器捐遺愛人間！3年後受贈者全罹癌

S型逼車1min下秒自撞護欄　賓士女身分曝

《棒棒堂》男星遭控長期跟騷！

即／今日第2起！愛河再撈獲1女浮屍

拔管3條件超嚴格　律師打臉蔡語芯閨蜜

以色列宣布「關閉全球使館」

年薪未達150萬　準青安族申貸「被勸退」　

12年綜藝大熱門喊停　吳宗憲紅眼眶「身家將全數捐出」

清大兒畢業不去台積電！　內行揭真相

新北色龜「性侵2女同學」！酒內下藥逞慾

女友目擊驚恐瞬間！逢甲碩生被大樹壓

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

伊朗「擊落」以色列F-35　火燒殘骸照曝！

女刁車舔引擎「甜的」竟是表哥倒砂糖　　

筋肉系AV女優啟動「瘋狂發片模式」

更多

最夯影音

更多

【這次他不再缺席我的重要時刻】警專畢典後見爸現身竟激動落淚...

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

【早有跡象？】印航墜機前2小時搭同架機 驚爆機艙內「所有東西都故障」

【閨蜜下跪求別拔管】控蔡語芯家屬「提前整理名牌包遺物」

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面