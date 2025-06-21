濟州航空墜機撞牆爆炸179人慘死　南韓警方針對15人立案究責

▲濟州航空迫降務安機場時衝出跑道，撞上尾端的混凝土牆後爆炸。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

濟州航空波音客機737-800去年12月底降落南韓務安國際機場時，疑因遭遇鳥擊導致引擎故障、起落架失靈，重飛降落後機腹著地，最後失控衝出跑道尾端撞上水泥牆爆炸，造成179人慘死。如今，在經過調查後，南韓警方決定以過失殺人等罪嫌，追加向15名關係人士追究刑事責任，包括政府公務員等。

根據《韓聯社》，全南警察廳濟州航空事故搜查本部今（21）日表示，將以涉及業務過失致死傷等罪嫌，追加起訴15名相關人士，包括南韓國土交通部公務員、韓國機場公社職員、務安機場跑道尾端水泥牆等設施建設業者之相關人士在內，因此警方已將上述15人以刑事案件立案。

另外，先前罹難者家屬已針對國土交通部長、濟州航空代表、韓國機場公社代表等人進行提告，因此警方也以被告身分將上述人士立案調查，若扣除名單內的重複者，則一共有24人因濟州航空空難而被列為刑事調查對象。

報導指出，在務安國際機場跑道尾端興建水泥牆，被認為是造成飛機爆炸的重大疏失。且經過調查後，發現機場塔台的相關負責人員未盡觀測鳥群移動路徑的責任，且也未依規定在至少15分鐘以前向機長報備，至於負責驅離鳥群的相關人士也被發現怠忽職守的情況。

依照南韓國土交通部規定，一旦在機場附近觀測到鳥群出沒，則機場塔台必須在至少15分鐘以前，向機長報告鳥群的規模和移動方向。

對此，警方研擬依照過失的責任和情節之重大程度聲請拘留狀。