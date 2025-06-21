新北龜山國小原民趣味運動挑戰　超萌小勇士「扛野豬．射神箭」

▲新北市體育局攜手龜山國小舉辦第三屆「扛著野豬跑－新北市原住民運動趣味挑戰賽」，泰雅小勇士齊力扛野豬奔馳畫面超萌，展現無敵團隊默契。(圖／新北市體育局提供，下同)

地方中心／新北報導

迎著盛夏陽光，新北市體育局攜手龜山國小舉辦第三屆「扛著野豬跑－新北市原住民運動趣味挑戰賽」！活動融合運動、文化、教育三大元素，邀請全校師生在熱血奔跑與歡笑聲中，體驗原住民的勇氣與智慧，一起用傳統原住民運動迎接期末的熱鬧收尾！



體育局表示，「扛著野豬跑－新北市原住民運動趣味挑戰賽」自2022年起推動至今，透過運動體驗與原住民文化的結合，希望讓學童在趣味中了解原住民族群的運動智慧與團隊精神，並在生活中落實多元文化的理解與尊重。未來也將持續深耕各校，擴大舉辦更多具文化內涵的體驗型活動。

▲▼孩子們穿上族服、頭綁紅巾，一起留下難忘的「扛著野豬跑」回憶。

依山傍水的龜山國小，位於新店區與烏來交界，坐擁雙溪合流的自然環境，校園內充滿濃濃的原民文化氛圍。本次體驗活動由泰雅族傳統歌舞揭開序幕，氣氛瞬間沸騰，孩子們穿上傳統服飾、綁上編織頭巾，化身小小勇士，準備挑戰兩大關卡：「山林神射手」與「扛著野豬跑」；「山林神射手」競賽中，小朋友在老師引導下學習射箭技巧，不但比誰射得準，更比誰笑得開懷；而另一邊的「扛著野豬跑」接力賽則是最嗨看點，孩子們分工合作，扛著巨大的野豬玩偶奮力奔跑，全場歡聲雷動，氣氛歡樂又溫馨。

陳紹賓校長表示：「龜山國小全校有1/3是原住民學生，大多是泰雅族、布農族，很感謝體育局帶來這樣有意義的活動，讓孩子在運動中認識原住民文化精神，也學會如何團隊合作、互相尊重。」他更透露自己「超想玩」，未來打算將這樣有意義的活動融入學校運動會每年固定舉辦，全校師生家長一起挑戰扛野豬PK賽。



▲小小神射手專注神情讓人佩服，穩穩瞄準靶心，展現原民勇士的精神力量。



不論是原住民孩子更深認識自己的文化，還是平地孩子學習多元理解與尊重，透過這場原住民運動趣味挑戰賽，孩子們不只流汗，也收穫了笑容與成長。活動結束時，全場孩子齊聲喊出：「我是神射手，我要扛野豬回家！」為活動畫下最精采的句點。

體育局補充，7至8月為原住民族重要的豐年祭時節，「扛著野豬跑」也將於8月在新北市板橋體育場擴大舉辦，預計規劃原住民傳統運動闖關、原住民市集及趣味競賽等，邀請市民朋友攜家帶眷一起來體驗，更多相關資訊請關注【新北運動聚點】粉絲團。