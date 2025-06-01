泰雅族壓鼠陷阱變捉貓神器　力行國小翠巒分校獲南投科展分組第一

▲南投縣中小學科展日前進行頒獎，力行國小翠巒分校（右一至六）獲國小物理科第一名。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第65屆中小學科學展覽得獎名單月前揭曉，仁愛鄉力行國小翠巒分校以《Rangay-壓鼠陷阱變捉貓神器》為題，獲物理科全縣第一，將與其他5件分科第一作品代表該縣參加7月在新竹市舉辦的全國賽。

縣府5月20日在承辦本次科學展覽活動的旭光高中活動中心辦理頒獎典禮，縣長許淑華親自到場頒獎，鼓勵所有獲獎學生與學校，並仔細聆聽6組分科第一的團隊科展簡報，縣議員唐曉棻亦到場關心。

縣府指出，本次參展作品分為國小及國中組，均包含物理科、化學科、生物科、地球科學科、數學科，生活與應用科學科(一)、(二)、(三)等八科；初賽共有國小組64件、國中組42件等106件報名，經評選進入複賽有國小組50件、國中組37件等87件入選，再經複賽評選出前3名。

今年入選第1名的6件作品，包括宏仁國中《沉沒試金--黃金串錢柳抑菌防黴抗氧化能力之研究(化學)、探討空氣中O2、CO2與溫度等環境因子對大刀屬螳螂生存的影響(生物)》、大成國中《風水輪流轉-探討颱風和季風共伴效應對台灣降雨的影響(地球科學)》、北梅國中《「塑」戰「菌」決——探討小蠟蟲腸道菌對塑膠微粒的吸附情形(生活與應用科學科(二)》、力行國小翠巒分校《Rangay-壓鼠陷阱變捉貓神器(物理)》，埔里國小《「薈」不「薈」紅？—翠葉蘆薈葉片變紅之研究討(生物)》，都將代表南投縣參加第65屆全國科展競賽。

其中位於仁愛鄉偏遠山區的力行國小翠巒分校，因屬原住民泰雅族群，即以泰雅族生活智慧為題材，將先民傳承的壓鼠陷阱，轉變為可精準捕捉野貓、進行結紮以避免衛生和環境問題的實用器具，不但獲選物理科第一，更是該校連續第3年獲南投縣提名角逐全國賽，實屬不易；另國中組團體獎前三名分別由大成國中、宏仁國中以及普台高中國中部獲得，國小組團體獎前三名分別由光華國小、普台國小以及康壽國小獲得。

許淑華表示，這幾年南投縣在全國科學競賽上表現突出，除連兩年蟬聯全國6都外第1名的殊榮，去年宏仁國中也獲全國學校團體獎的成績；縣府為加強推展科學教育，每年舉辦各種科學競賽與活動，如山城數位黑客松競賽、國小麥克松(micro:bit)競賽、世界機關王競賽、國中生活科技競賽等，藉由師生共同參與，讓科學理論與實際生活相互配合，促使學生關心在地議題，創意發想激發更多科學專長。