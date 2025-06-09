出身6寶弱勢部落家庭　全運會南投代表隊田萱射下總統教育獎

▲總統教育獎得主田萱向縣長許淑華示範拉弓正確動作。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

信義鄉布農族女孩田萱來自父久病、母獨扛經濟的6寶弱勢家庭，仍奮發向上、為父母分憂解勞，並靠著在傳統射箭展現的運動天份和苦練獲得升學機會，在全縣和全國多項賽事中屢獲佳績，近期除入選今年十月全國運動會南投縣射箭代表隊，更獲得2025年總統教育獎殊榮肯定。

目前就讀旭光高中國中部8年級的田萱，9日下午由旭光高中校長何光明及教練陳文靜陪同到縣府，與縣長許淑華相見歡；許淑華除給予溫暖擁抱，也贈送一個「文青背包」，田萱則徒手示範教導許淑華如何正確拉弓。

縣府指出，田萱家住信義鄉豐丘部落，父親因病行動不便、養家重擔多靠其母打零工張羅，家中更有多達6個孩子；排行老二的她相當懂事、總是想方設法減輕母親負擔，如小學畢業後以射箭專長進入旭光高中國中部體育班，曾因家庭經濟壓力沈重，一度萌生輟學打工幫助家計的念頭，幸好在陳文靜開導與協助申請急難助學金下，得以延續學業並投入射箭訓練，並在全國青年盃、總統盃及多場縣級比賽中展露頭角。

田萱獲得今年總統教育獎，連同獎金20萬元，她直呼「我要將獎金補貼家用，還有為自己買一把好弓！」許淑華一聽大受感動也表示心疼，立刻指示「田家的經濟改善不要落在孩子身上，縣府會持續協助」，聽說一把好弓要8到10萬元，更當場承諾要自掏腰包買給田萱，希望她不要分心煩惱這些該由大人打算的事情，也能好好在學業及射箭上精益求精、帶著這把弓持續為南投縣爭光。

何光明表示，田萱在逆境中堅持夢想、努力不懈，在射箭運動及部落志工表現，也展現原住民族人之間溫暖互助的力量，足為原民學子的楷模與典範；許淑華說，田萱雖歷經挑戰卻從不向命運低頭，秉持樂觀態度勇敢面對生活，其精神值得學習與效法，也期勉她持續在人生舞台上自信展現無限潛能，並特別感謝即將退休的何光明，以及陪伴田萱走出生命低谷、朝向光明前景的陳文靜。