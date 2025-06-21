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Labubu掛水肥車後！她一查竟是「第三代隱藏款」

▲▼Labubu掛水肥車後！她一查竟是「第三代隱藏款」。（圖／翻攝抖音）

▲水肥車上掛著一隻Labubu。（圖／翻攝抖音）

文／香港01

全球近期掀起一陣Labubu熱潮，在湖南長沙，一隻珍貴的第三代隱藏款Labubu公仔意外現身吸糞車（水肥車），引發網友熱議。據悉，這隻市值約2000元人民幣（約8300元新台幣）的Labubu被一名機靈男子以僅99元買走，堪稱「撿漏」傳奇。

據陸媒報導，長沙網友蕭女士日前在社交平台分享，她在小區丟垃圾時，發現一輛吸糞車車尾掛著一隻灰色Labubu，覺得新奇有趣便拍照上傳。網友提醒，這隻公仔可能是稀有的正品隱藏款，市值不菲。蕭女士聞訊後連續4天守候，終於再次遇到該吸糞車，向司機大叔詢問詳情。

司機透露，這隻Labubu是他某天在街上撿到，覺得有趣便隨手掛在吸糞車上裝飾。蕭女士再次找到司機時，卻遺憾得知公仔已易主。原來，小區內一名年輕男子早前看中這隻公仔，主動提出購買。司機本打算免費送出，但小伙堅持支付了99元的「小紅包」，成功帶走公仔。

▲▼Labubu掛水肥車後！她一查竟是「第三代隱藏款」。（圖／翻攝抖音）

司機興奮地表示，沒想到隨手撿來的毛公仔竟能賣錢。據悉，男子事後通過公仔編號查詢，確認這是正品第三代隱藏款Labubu，市值高達2000元。司機還向蕭女士展示收到的正品查詢截圖，並在朋友圈幽默寫道：「上個主人不愛惜你，我來愛護你。」

這起意外「撿漏」事件在網上引發熱烈討論，網友紛紛感嘆男子的慧眼與好運，同時也為Labubu的收藏熱潮再添話題。
據早前報道，它出自香港藝術家龍家昇（Kasing Lung）之手，是他筆下一個生活在北歐森林裏的精靈。龍家昇在2015年打造了包括Labubu在內的怪獸宇宙。到了2019年，他與泡泡瑪特簽下獨家合作協議後，Labubu正式以盲盒形式登場，各種顏色、造型和尺寸的玩偶版本開始悄悄佔領年輕人的背包和書桌。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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