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深圳水貝盜版Labubu金飾只賣65元　商家偷偷賣：查得嚴不敢擺出來

▲深圳水貝市場。（圖／香港01）

▲深圳水貝市場。（圖／香港01）

文／香港01

泡泡瑪特（POP MART）旗下潮玩IP「THE MONSTERS 精靈天團」中的人氣角色「Labubu」近年紅遍全球，日前更在深圳水貝黃金市場掀起「Labubu百元金飾搶購潮」，唯未獲官方授權引發侵權爭議。《香港01》記者18日實地走訪水貝多個黃金集散地，發現Labubu金飾已難在檯面上見到，唯在「暗櫃」內仍有低調銷售。

▲深圳水貝市場。（圖／香港01）

▲深圳水貝市場內貨架上只剩「只送不賣」的仿冒版Labubu。（圖／香港01，下同）

有商家透露，Labubu金飾前段時間銷情火熱，內地買家為主，海外亦有需求，但因侵權風險，相關貨品不會在亞馬遜等海外電商平台上架銷售。

記者以批發商身份詢價，有商家指，該類Labubu掛繩飾品每件所含999金僅約20毫克，售價相應便宜，單件多在16至25元人民幣（約65至100元新台幣）之間，視乎鏈條材質與批發數量而定。

若按100條起批，價格可低至16元（人民幣，下同），量大還可再降，並可代發至國內多地。商家介紹，16至25元價格的是有金的，「再便宜就沒金了，沒金的就是莆田貨。」

▲深圳水貝市場。（圖／香港01）

至於曾傳有出過的手鏈、項鏈等Labubu串珠款式，商家普遍表示現時未有現貨，僅剩手機掛繩款式仍在暗中售賣。不過，商家亦會在微信「朋友圈」私下銷售Labubu的其他盜版金飾掛件。

除了售賣以外，記者亦看到有商家將盜版Labubu的金飾掛件作為「618」購物節的贈品，送給顧客，並明確表示，「這個我們不賣，這個只送的。」

▲深圳水貝市場。（圖／香港01）

據早前報導，泡泡瑪特客服已明確表示，公司從未推出黃金版Labubu飾品，亦未授權任何第三方生產銷售。若確認侵權，公司將依法追責。法律專家亦指出，未經授權大量生產銷售，涉及著作權及商標侵權，侵權者或須承擔民事賠償及行政處罰責任。

「Labubu」由香港藝術家龍家昇（Kasing Lung）創作，憑北歐森林小精靈設定及獨特呆萌形象風靡年輕族群，從盲盒到手辦再到聯名潮品均屢掀搶購潮。IP價值持續攀升，亦令仿冒與侵權問題屢見不鮮。隨著Labubu的爆火，近期中國各地海關亦攔截不少銷往海外的「真假Labubu」。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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