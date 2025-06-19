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泡泡瑪特突大補貨500萬隻！Labubu炒太兇　黃牛回收價慘跌哭了

▲▼泡泡瑪特旗下玩偶Labubu拉布布。（圖／路透）

▲泡泡瑪特旗下玩偶Labubu拉布布。（圖／路透，下同）

記者董美琪／綜合報導

潮玩品牌泡泡瑪特旗下的Labubu第三代系列「前方高能」，於昨晚首次展開全球線上預購，並同步向實體通路釋出大批貨量。這波突如其來的大規模補貨行動，導致Labubu的黃牛回收行情大幅滑落，部分聯名商品價格甚至崩跌九成。受此影響，泡泡瑪特今日在港股收跌5.3%。

根據紅星新聞與界面新聞等陸媒報導，「Labubu 3.0 前方高能」系列於18日晚間開啟全球網路預售，目前訂單已排至9月後才能交貨。

此次補貨採取無預警方式，同步上架多個中國電商平台，估計總數量高達400萬至500萬件。每件價格為人民幣99元（約新台幣408元），累計銷售額突破人民幣5億元。

▲▼泡泡瑪特旗下玩偶Labubu拉布布。（圖／路透）

泡泡瑪特此波銷售導入限購制度（每人限購12件），並透過動態庫存管理與部分門市的人臉辨識＋手機綁定機制，遏止炒作行為。突擊式上架策略使得原本蓄勢待發的黃牛無所適從。

受到補貨影響，Labubu盲盒回收價格應聲下挫，整套6入從原本的1500至2800元跌至650至800元不等；隱藏款價格從250元大跌至約100元。黃牛圈內傳出恐慌性拋售，有人開價1200元的預售單乏人問津，甚至有買家僅願出700元。

部分聯名款價格也劇烈下滑。曾被炒至2萬7999元的Vans聯名Labubu，目前行情剩下2000元左右。有黃牛單日虧損高達5萬元，選擇低價出清離場。

「前方高能」系列最早於4月24日線上開賣，25日進駐門市，單個售價99元，一套6盒總價594元。系列包含6款常規角色與1款隱藏角色，開出隱藏款的機率約為1/72。

過去數月因供不應求，市場價格屢創高點，不少消費者只能透過轉售平台或黃牛購買。此次泡泡瑪特藉由線上預售分批發貨，首批將於6月28日出貨，最後一批預計於9月22日寄出。

▲▼泡泡瑪特旗下玩偶Labubu拉布布。（圖／路透）

泡泡瑪特內部人士表示，Labubu系列近期全球熱度不減，但也觀察到炒賣等行為對一般消費者造成困擾，因此採取預購策略，盼讓更多粉絲有機會購得正品。

補貨消息公布後，泡泡瑪特在香港股市重挫，單日跌幅達5.3%。市場分析認為，該公司高度依賴IP經營模式，當熱潮降溫或供應過剩，可能對營收構成風險。先前因Labubu爆紅，泡泡瑪特股價一度飆升13倍；不過有分析師指出，Labubu價格可能於年底前回歸至發行初價，情況類似暴力熊與積木熊潮玩泡沫破裂的過往經驗。

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