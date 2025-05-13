高職男遭酒駕撞死！畢業證書將陪他告別　女友嚴重腦傷盼集氣

▲高雄工地主任酒駕肇事，釀1死3傷。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區10日發生一起死亡車禍，一對19歲高職生情侶騎乘機車雙載，遭到酒駕男子駕車衝撞，李姓男騎士當場死亡、顏姓女學生仍在加護病房搶命。校方表示，應屆畢業生的畢業證書已製作完畢，將在李生的告別式前送抵，而顏姓女同學病情不樂觀，全校師生會持續為她集氣祈福。

這起悲劇發生在10日凌晨12點，一名鄭姓男子酒後駕車返家，途中撞上19歲李男、21歲張男、22歲陳男騎乘的機車，其中李男與後座19歲顏姓女同學首當其衝，李男當場死亡，顏女則是頭部受到重擊，目前仍在加護病房搶命。

▲高雄工地主任酒駕撞死高職生，高職生母親心碎南下見兒子最後一面。（圖／記者吳世龍攝）

校方今日指出，昨日導師前往探視時，顏姓女學生的腦壓仍非常高，至今無法開刀， 院方預估情況不樂觀，若順利開刀，也恐有後遺症，在此情況下，家長的心情一定相當緊張、不曉得如何面對，校方會持續給予家長支持，後續就是盡人事聽天命，家長則希望同學們給女兒集氣加油。在急難救助補助部分，2位學生的申請程序都已正在進行。

校方表示，昨日星期一，同學回到學校上課，大家對於事件沒有過多的討論，校方也認為，過多的討論對事件並無幫助，因此早上引導同學穩定自己的情緒，靜靜地書寫卡片，藉此表達對2位同學的思念與祝福，卡片也在昨日下午由導師、科主任送往醫院、殯儀館給家屬。

▲顏姓女學生腦部受重擊，仍在加護病房急救。（圖／記者吳奕靖翻攝）



由於李生、顏生都是應屆畢業生，已完成畢業考，校方表示，畢業證書早已製作完成，李同學的畢業證書預計將在後天、告別式前，由校方人員親自送往殯議館，讓他能帶著眾人的祝福與學業的圓滿離開。

至於顏姓女同學的畢業證書，校方則表示會持續關注病情發展，待情況穩定或有進一步消息後再做安排，全校師生也共同為顏同學集氣祈福，期盼她能早日康復，渡過難關。

