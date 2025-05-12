高職班對遭酒駕撞飛「1死1重傷」　後座女友頭部重創3天還沒醒

▲工地主任酒駕撞死騎士。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市三民區同盟三路、九如三路口10日一名工地主任酒駕開車猛撞3輛機車，其中一對高職高三生情侶遭撞飛，19歲李男當場慘死，後座顏姓女友頭部重創，開完刀後至今未清醒，仍在加護病房，據悉，昏迷指數僅2至3，尚未脫離險境。

警方10日凌晨12時12分接獲通報，同盟三路、九如三路口發生嚴重車禍，初步了解，36歲鄭男酒駕開車撞上由19歲李男、21歲張男、22歲陳男騎乘的機車。

其中，李男與後座19歲顏姓女友首當其衝，李男當場遭撞慘死，顏女則是頭部疑似受到撞擊，其餘3人受有輕傷，並未就醫。

▲工地主任酒駕撞死騎士。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，顏女與死者李男為某高職高三班對情侶，不料遭撞成1死1重傷，顏女目前生命跡象穩定，但因頭部重創，開完刀後轉入加護病房，至今仍是昏迷沒有清醒，昏迷指數僅2至3，腦壓過高降不下來，尚未脫離險境。

而肇事的鄭男為工地主任，他9日下班後與同事到公園喝酒，結束後先載同事回家，再酒駕返家，途中撞上李男等人闖下大禍，經警方酒測後發現，鄭男酒精濃度達每公升0.66毫克。

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