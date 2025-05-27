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愛賭又吸毒卻勸不聽！他遭好友圓椅狂砸...打破脾臟大出血身亡

▲桃園市邱姓男子去年1月間與張姓男子起口角，竟持圓椅朝其頭部與背部敲擊多下導致脾臟撕裂大量出血致死。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市邱姓男子去年1月間與張姓男子起口角，竟持圓椅朝其頭部與背部敲擊多下導致脾臟撕裂大量出血致死。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子去年1月間在張姓男子住處，因不滿張沉迷線上賭博與施用毒品勸告不聽，2人為此起口角，邱男隨手抓起客廳上圓椅朝張頭部、背部狂敲多下，導致張傷重昏迷，送醫急救仍因脾臟撕裂大量出血致死；經桃園地院國民法庭審理後於今（27）日下午判決，國民法庭依傷害致人於死罪，處有期徒刑8年2月，本案還可上訴。

檢警調查，51歲的邱姓男子與張姓男子為朋友關係，去年1月7日上午11時40分許，邱男與在桃園市八德區張男之住所，因細故起口角，邱男突然暴怒，隨手持客廳裡圓椅，朝張頭部及背部猛烈敲擊多下，導致致張受有左脅損傷倒地不起，經送醫急救後仍因脾臟撕裂大量出血宣告不治，案經八德警分局據報到場，將邱男移送桃園地檢樹偵辦，檢方複訊後依傷害致死罪嫌移送桃園地院國民法庭審理。

本案歷經國民法庭審理年餘，國民法庭審酌被告與被害人為朋友關係，被告僅因不滿被害人沉迷線上賭博遊戲，被害人仍施用毒品等情形，與被害人口角衝突，竟以隨手取得之椅子毆打被害人致死，主觀惡性及違反義務程度非輕。被告所為，造成被害人生前疼痛不堪，導致喪失寶貴生命，所生損害極為嚴重。院方審理期間查出，被告曾因違反槍砲彈藥刀械管制條例、違反毒品等案件，經法院判處罪刑入監執行，假釋期間再犯本案犯行。

國民法庭審酌被告犯後坦承犯行，雖未與被害人家屬達成和解，已先行給付被害人家屬5萬元、3萬元，用以支付被害人之喪葬費用，足見尚有悔悟之心且犯後態度良好，其賠償金雖為被告之兄代為支付，顯見家庭支持度尚佳，經由一定期間監禁、輔導，應具有社會復歸可能性，參酌被害人家屬量刑意見等情，且被告對犯罪事實坦承不諱，檢察官提出之各項事證，法庭審結依被告所為依傷害致人於死罪，處有期徒刑8年2月，本案仍可上訴。

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