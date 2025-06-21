徐巧芯嗆「怕辯論」訂一堆規則　曹興誠傻眼：她low到超乎我的想像

▲聯電創辦人曹興誠。（資料照／記者周宸亘攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

聯電創辦人曹興誠日前對國民黨立委徐巧芯下戰帖辯論，同時提出5項規則，然而，徐巧芯反嗆曹興誠，要辯論又訂規則，毛一堆，是誰怕了很明顯。對此，曹興誠今（21日）在社群平台回應，徐巧芯的low和孬，超乎他的想像，然而，像是這樣的小混混，竟然是我們的立法委員，而我們每年要花近一千萬的納稅錢養她。

曹興誠日前對徐巧芯下戰帖辯論，並提出5項規則，包括必須在中立的空間、台上只能有司儀和辯論者、司儀只負責宣布開始和結束、開放媒體直播、雙方輪流發言且禁止插嘴，不料，卻遭徐巧芯反嗆，曹興誠要辯論又要訂規則，毛一堆，誰怕辯論很明顯。

針對徐巧芯的回應，曹興誠表示，辯論，是說理比賽，而任何比賽，當然要先訂立明確的規則，以求公平，他訂出了明確的規則，任何人看了，都會承認是公平的，不過，徐巧芯卻回應他，「吵著要辯論，又要訂規則，毛一堆，是誰怕了很明顯吧！讓你六選一，選不出來就是怕了」。

曹興誠直言，徐巧芯把「規則」貶為「毛一堆」，讓他驚駭，立法委員是為國家立法，也就是「訂定規則」的人，徐巧芯居然把規則稱為「毛一堆」，說訂定規則是「害怕」，他不禁質疑，這樣的心態，適合當立法委員嗎？

此外，曹興誠認為，徐巧芯避開規則，卻要他去「六選一」，也就是去那些紅統偏邪的媒體跟她辯論，以便紅統媒體們對他圍毆，這就是擺明了不敢單挑，要打群架，還激將說，不敢六選一，就是怕了。

曹興誠坦言，自己感覺碰到了中學時期霸凌同學的小混混，他也感到痛心，徐巧芯的low 和孬，超乎他的想像，然而，像是這樣既low 又孬的小混混，竟然是我們的立法委員，而我們每年要花近一千萬的納稅錢養她。

曹興誠強調，也許大家會想問該怎麼辦呢？其實就是別在家裡生氣，7月26日出來走動一下，就可以把徐巧芯送回家，大家也不用擔心徐巧芯失業，小混混無法無天，以後可以詐騙賭錢，再見到她，保證她還是珠光寶氣，高跟十吋。