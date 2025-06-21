靠基本盤、縣市長、黨中央　李彥秀曝3關鍵催「不同意罷免」

▲李彥秀籲民眾投下「不同意罷免票」。（圖／ 記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

中央選舉委員會20日公告，大罷免第三階段投票日期為7月26日。國民黨立委李彥秀今（21日）受訪時提到國民黨催票的3關鍵，首先催出自己平時的基本盤，第二步為結合縣市首長打區域聯防，第三步就是透過黨中央的策略，對民進黨投下不信任票。

李彥秀今在仁福區民活動中心舉辦南港問政說明會。會前接受媒體訪問7/26投票一事，她表示，大家都可以看到日期果然跟柯建銘預料一樣，就像操作大罷免是來自柯建銘一樣，整個黨國機器都在背後，林右昌也有在後面督導，賴清德在背後做指揮，國民黨委員沒有悲觀的權利也沒有退縮的空間，面對整個黨國機器，國民黨會區域聯防、勤在基層走動，國民黨基層有組織里長議員，面對全世界都沒有操作的大罷免，對台灣的民主憲政絕對是傷害的。

至於如何催出「不同意票」？李彥秀說，現在最主要的有3個關鍵，第一個就是自己長期在地方的經營，跟選民的對話，把基本盤催出來，結合議員把藍軍催出來；再來就是靠縣市長的區域聯防，並且把空戰轉為陸戰；最後則是與黨中央的政策、策略一起，對於民進黨投下不信任票，透過這3層，在726沒有悲觀權利，但他們有足夠的信心，把藍軍每一票都催出來。

李彥秀也提到，相信民進黨就想要透過第一波罷免案罷掉幾個立委，因此藍營每一位都會全力拉抬輔選，因為這次是前所未有的狀況，與過去的狀況都不一樣，這次分散在24席，縣市首長平時又有公務在身，因此如何利用平常的時間，做好最好的搭配，包含7月13日，台北市的立委可能會有各別的造勢大會，但大家會安排在同一天，讓跨縣市首長不至於北中南跑，大家會做最好的搭配，區域聯防也會與蔣萬安、盧秀燕、韓國瑜，大家站在一起。

前台北市長郝龍斌也說，今天特別來支持李彥秀，尤其在南港國宅這邊他有非常深的感受，李彥秀對於南港內湖，從議員開始就勤於問政，認真服務選民，民進黨發動這樣惡質的大罷免，竟然二階也會通過，他覺得天理不容，所以要反制惡霸，要來支持李彥秀。

