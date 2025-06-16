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歡迎帶娃上班！湖北推「媽媽崗」就業模式　就業家管不再二選一

▲求職,婦女,就業。（圖／CFP）

▲湖北推出「媽媽崗」就業模式，鼓勵女性兼顧事業及家庭。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

為協助育兒婦女兼顧工作與家庭，大陸湖北人力資源和社會保障廳聯合省總工會、省婦聯於5月28日發出通知，宣佈在全省推行「媽媽崗（職位，下同）」就業模式，鼓勵各地設立彈性工作職位，幫助家有12歲以下孩童的女性順利就業。

▲求職,婦女,就業。（圖／CFP）

《光明網》報導，「媽媽崗」是指能夠吸納法定勞動年齡內對12周歲以下兒童負有撫養義務的婦女就業，工作時間、管理模式相對靈活，方便兼顧工作和育兒的就業崗位。

「媽媽崗」的工作時間與管理方式更具彈性，不僅能安排請假照顧孩子，亦不強制加班。符合建立勞動關係者，應簽訂勞動合同，保障基本權益；若屬新型用工關係，亦須簽署書面協議，以明確雙方責任義務。

湖北武漢、襄陽、黃岡等地2025年起已舉辦多場「媽媽崗」專場招聘活動，涵蓋電商運營、直播帶貨、文創策劃等多元新業態。當局也鼓勵企業設立「彈性媽媽崗」、「寶媽班組」、「流動媽媽崗」等多種型態職位，便利女性按需工作。

湖北省並將建立「媽媽崗」用人單位統一名錄，入選企業可獲失業保險穩崗返還、社保補貼、稅收優惠、金融支持等多項政策利多，進一步降低用人單位成本、激勵招聘意願。

當局強調，各級工會與婦聯組織將強化對用人單位的監督與宣導，嚴打侵害女性勞動權益行為，確保婦女能在就業與育兒之間不再「二選一」，讓更多媽媽安心實現職涯夢想，也為地方發展注入「她力量」。

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