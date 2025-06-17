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5億高中生身亡！夏朝源「能否繼承遺產」明揭曉　賴母樂觀看待

▲▼夏男。（圖／記者許權毅攝）

▲5億高中生案夏朝源是否能繼承遺產，民事婚姻無效之訴一審明日宣判。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

5億高中生案賴小弟遺體已火化，與他假結婚的夏朝源，已因偽造文書罪入獄，民事判決也即將出爐，攸關夏男是否能繼承遺產、由賴母提起的婚姻無效訴訟，明天下午4點將於台中地院一審宣判。

賴母的委任律師許哲維表示，若最後婚姻無效且全案確定，那麼夏男一開始就不是賴生的配偶，依照民法規定，夏男就不是賴生的合法繼承人，當然就沒有繼承資格。儘管判決結果若對夏男不利，他可能會上訴二審，但仍對案件樂觀看待。

至於賴母因為先前已經放棄中國大陸國籍，中華民國國籍因他案遭到註銷，等同現在是無國籍人士，先前賴母已在律師協助下，向移民署提出聲請恢復國籍，但目前仍未有結果，且賴母若被認定為陸籍，依兩岸人民關係條例，繼承金額不得出過200萬，相比5億遺產落差極大，剩餘財產將由賴家其餘「兄弟姐妹」繼承。

▲賴母委任律師許哲維預估，戰線可能會延長到二審。（圖／記者許權毅攝）

許哲維說，律師團主張賴母若可恢復中華民國籍，繼承遺產就沒有問題，若屬於無國籍，也沒有法規限制無國籍人士不得繼承中華民國遺產，因此繼承也不會有問題。

對於賴生的遺產繼承，許哲維表示，賴母為繼承順位，但因賴母原為中國籍，先前已放棄中國身分，且台灣身分因他案遭註銷，目前已向移民署提出聲請恢復國籍，目前仍在行政程序中。

▲賴母國籍問題，也將是遺產分配重點之一。（圖／記者許權毅攝）

許哲維指出，如果賴母被認定是中國籍，依照兩岸人民關係條例，賴母的繼承額限制是新台幣200萬元，200萬元以外的財產，就會由其他兄弟姊妹繼承。

台中市5億高中生案件，2023年5月4日，賴小弟與地政士助理夏男前往辦理同婚，不到2小時隨即從夏男住處墜樓身亡，因賴小弟接受賴父（名義上是祖父，實際為父親）贈與大量土地、市值5億以上，引起諸多揣測，甚至懷疑賴是遭謀殺。

夏男因為找人作證假結婚，一審被依偽造文書罪遭判刑1年半，二審遭駁回定讞，今年農曆年後已經入獄，賴母主張有殺人罪部分提出再議，台中地檢署今年5月已不起訴處分，賴母已經再度聲請再議。

▲剛辦完結婚就墜樓亡！高三男「擁上億房產」，母親悲痛控兒遭設計喪命。（圖／律師提供）

▲賴小弟接受賴父贈與大量土地，市值5億以上。（圖／律師提供）

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