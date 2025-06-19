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台積電、鴻海都來了！高雄31廠商釋逾千職缺　最高薪資破6萬

▲▼台積電、鴻海都來了！高雄31廠商狂釋逾千職缺　最高薪資破6萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台積電、鴻海都來了，高雄31廠商狂釋逾千職缺。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

為迎接畢業季到來，高雄市勞工局與經濟部產業園區管理局合作，於6月21日（六）上午9時至12時，在楠梓科技產業園區-莊敬堂舉辦「樂業高雄、幸福融融」現場徵才活動。這次徵才活動計有31家廠商釋出超過1000個工作職缺，現場將安排求職者直接與廠商進行面試，開出薪資最高破6萬元。

這次徵才活動涵蓋製造業與服務業領域共31家廠商，釋出各類產業的工作職缺，提供多樣的就業媒合機會。參與的企業包括台積電、鴻海精密、日月光半導體、穎崴科技、緯穎智造、艾福特、光寶科技、長興材料、群創光電、界霖科技、捷康半導體、長華科技、華泰電子等企業與漢來國際飯店、五鮮級餐飲等知名服務業。

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▲▼台積電、鴻海都來了！高雄31廠商狂釋逾千職缺　最高薪資破6萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄31廠商狂釋逾千職缺，最高薪資破6萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼台積電、鴻海都來了！高雄31廠商狂釋逾千職缺　最高薪資破6萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

職缺內容多元，包括工程師、技術員、儲備幹部、服務員、業務主管等超過1000個以上的工作機會。其中，艾福特股份有限公司應徵業務主管薪資達6萬元以上；長興材料工業股份有限公司研究員薪資達5萬元以上。

徵才活動的相關職缺資料，已公布於勞工局訓練就業中心網站，勞工局特別提醒求職民眾，可提前掌握職缺資訊，並事先登入台灣就業通會員填寫或更新履歷資料，活動當天即可運用現場服務，快速列印求職登記表，以節省填寫履歷資料與遞件應徵的時間。

勞工局提醒，求職者可以事前作好準備並表現自我優勢，以增加錄取機會，歡迎畢業青年與有求職或轉職需求的民眾，把握機會踴躍前往應徵。

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