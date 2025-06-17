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女高中生「家暴媽媽」！　違反保護令內容被判刑

學生,高中生,女學生,高校生（圖／免費圖庫PAKUTASO）

▲女高中生攻擊媽媽被核發保護令，結果違反保護令被判刑。（圖／免費圖庫Pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

高雄市一名27歲的女高中生曾對母親實施家庭暴力，被法院核發保護令，不過她完成認知教育輔導課程以後，無故未接受完整的精神治療療程，最終被判處拘役15天。

根據判決書內容，女高中生因為對母親家暴，2022年6月間被核發民事通常保護令，也被命令須完成認知輔導教育12周、精神治療等治療計畫。不過，女高中生完成認知教育輔導課程以後，竟無故未接受完整精神治療療程，以完成加害人處遇計畫，違反了保護令的內容。

對此，女高中生則辯稱，因為2023年間計畫回學校念書，生活較為忙碌，有時候會將陌生來電設為拒接，所以才遺漏了衛生局承辦人員的電話，才忘記需要接受精神治療。女高中生還說，自己已經完成上課時的處遇計畫，難道不是嗎。

高雄地院法官則認為，從相關證據來看，可以認為女高中生已收到高雄市政府衛生局寄送的函文，也曾向衛生局申請轉換精神治療所，也被衛生局應允。且從這些證據可以認為，衛生局承辦人員曾多次聯繫女高中生、女高中生的父母，足見女高中生經過衛生局承辦人員通知、以及父母轉述後，應不致徹底忘記這件事。

最終法官依照違反保護令罪，判女高中生拘役15天得易科罰金1萬5,000元、緩刑2年。判決確定起6個月內，須向公庫支付1萬2,000元，全案仍可上訴。

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