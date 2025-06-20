7／26你有放到罷免投票假嗎？中選會公告選區名單　一次看

▲中選會今公告罷免投票名單及日期。（圖／中選會）



記者董美琪／綜合報導

中選會今公告，24件立法委員罷免案將在114年7月26日（六）舉行投票，時間自上午8點至下午4點。符合資格的民眾包括：年滿20歲（出生於2005年7月26日以前）、具有中華民國國籍、戶籍設在該選區並於投票日前一日住滿4個月、未受監護宣告者。選民也可透過投票通知單確認投票所地址，或上內政部戶政司及中選會網站輸入資料線上查詢。

投票當天請務必攜帶國民身分證、印章及投票通知單。需要注意的是，護照、健保卡或駕照等其他證件皆無法取代身分證。若忘帶印章，可以簽名或蓋指紋代替；即便投票通知單遺失，也不影響投票權，建議事先記下選舉人名冊號次，以利快速完成投票程序。

關於勞工權益，若當日是工作日，有罷免投票資格的勞工應給予投票假一日。如雇主要求出勤，除基本工資外，應給予加班費。舉例來說，若當天工時8小時，其中2小時外出投票，該2小時工資應照付，其餘6小時則屬加班工時，工資需以加倍計算。

中選會今（20）日審查通過，公告24案罷免案暨新竹市第11屆市長高虹安罷免案宣告成立：





▲中選會今公告首波24案罷免案成立名單。（圖／記者董美琪製）

投票時，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。