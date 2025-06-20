罷免726投票！　北市5藍委喊：投下「不同意」中華民國民主大成功

▲台北市長蔣萬安與國民黨5立委。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

中央選舉委員會今（20日）傍晚公告，大罷免第三階段日期為7月26日，台北市五席藍委成案，包括王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆，5人稍早發出聯合聲明指出，一個都不能少，堅定反惡罷，請台北市的好朋友在7/26（六）出門投票，投下「不同意罷免」，讓惡質罷免失敗，中華民國的民主才會大成功。

台北市5藍委指出，民進黨發起的大惡罷是史無前例的惡質罷免，幾乎將所有的在野黨區域立委集中罷免，甚至扣上紅帽，在中華民國當中分裂彼此、挑起矛盾。世界跟不上台灣，過去到現在根本沒有任何一國家的政黨濫用罷免來清算政敵，民進黨正事不做、民生不顧，只會鬥爭。反對罷免，就是對賴清德政府投下不信任票。

台北市5藍委提到，他們五位台北市的立委共同的替台北市爭取每年416億的預算，將與台北市蔣萬安市長一起推動建設，讓台北更好。若是台北市的立委被罷免，台北市民的權益將會被中央全數收回，被刪除的補助款包含中低收入戶津貼、營養午餐等，租金補貼也將不復存在。

台北市5藍委喊話，相信台北市民雪亮的眼睛，能夠做出最正確的選擇。在7/26(六）堅定出門投票，投下「不同意罷免」，台北市五席立委一個都不能少，讓惡質罷免失敗，中華民國的民主才會大成功。

