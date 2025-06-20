罷免藍委無效份數破13萬份！洪孟楷轟「大罷免大造假」

▲洪孟楷表示，罷免藍委的無效份數超過13萬份，希望檢調統一標準、啟動調查。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者柯振中／綜合報導

中央選舉委員會20日傍晚發布公告，大罷免第三階段日期為7月26日，受到社會大眾廣泛關注。對此，國民黨立委洪孟楷點名，二階段連署的違規份數，總計超過13萬，這並非「大罷免大成功」，而是「大罷免大造假」，希望司法檢調統一標準，立即啟動調查。

洪孟楷表示，違規連署份數一目了然，立法院已有詳細紀錄可供查證。他強調，這並非罷免行動的「成功展現」，反而顯示出整起連署程序的嚴重瑕疵與涉嫌不法。他呼籲檢調單位應統一標準處理，對涉嫌違法者依法究辦，才能讓社會大眾信服司法正義。

洪孟楷列出的無效連署份數中，以鄭正鈐10693份最多，其次為洪孟楷本人6876份、黃健豪6588份、牛煦庭6214份等人，其他立委則多在四千至六千份之間。他表示，這些數據並非空穴來風，而是中選會認定的無效資料，並質疑背後恐有組織性操作。

▼洪孟楷在臉書發布的二階段連署無效份數。（圖／ETtoday製表）



他進一步質疑，若司法單位選擇視而不見，將重創全民對制度的信賴。他強調，「這不是政治攻防，而是維護民主的根本問題。」洪孟楷呼籲所有關心台灣民主的人都應該正視這起連署亂象，避免未來再有相同事件發生。

最後，洪孟楷在文末強調，這些違規數據並非空泛指控，而是具體可查的事實證據。他號召民眾廣泛分享相關資訊，並直問，「全民都在看，辦還是不辦？司法會選擇守護正義，還是選擇吃案？」呼籲全社會共同監督司法行動的後續發展。