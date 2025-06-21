共軍74架軍機擾台！沙國媒體稱規模「異常之大」　可能原因曝

▲沙烏地媒體關注共軍異常擾台。圖為殲16。（圖／國防部提供）

記者閔文昱／綜合報導

中共解放軍近期對台軍事施壓再度升溫，自19日清晨至20日中午36小時內，國防部已偵獲共軍出動高達74架次各型軍機與6艘軍艦擾台，其中多達61架次越過台海中線進入台灣北部、西南及東部空域，數量之多引發國際關注。沙烏地阿拉伯媒體指出，此次規模「異常之大」，不排除與英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」（HMS Spey）日前通過台灣海峽有關。

國防部表示，20日上午8時50分起，再度偵獲24架次共機，包括蘇愷-30戰機、空警-500預警機及無人機等進入我空域，其中15架次逾越中線，並與海上共艦聯合演動。國軍隨即啟動聯合情監偵系統，派遣任務機、艦及岸置飛彈系統應對，展現堅實防衛決心。

這波異常的大規模軍演也引起國際關注。沙烏地阿拉伯國營媒體《阿拉伯衛星電視台》分析指出，此次共機派遣數量「異常之大」，是否與英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」（HMS Spey）日前通過台灣海峽一事有關，值得觀察。台灣外交部已證實並歡迎該艦通過台海，強調台海是國際水域，並鼓勵英國及其他理念相近國家持續航行，以維護印太和平與自由開放。

對於「史佩號」的通行，中方強烈反彈，解放軍東部戰區聲明指出，已全程監控並有效應處，指責英方「蓄意擾亂局勢，破壞台海和平」。中國官方並未明確承認此次大規模軍機出動與英艦有關，但各界普遍認為兩者時間上的連動不容忽視。

此外，面對中共近期加大在第一、第二島鏈海域的軍事活動，總統賴清德19日召開軍事會談，指示國防部及國安單位即刻提升情資研判能力，密切關注中東、台海與南海局勢變化，確保國家安全與區域和平。國防部亦已通令三軍隨時保持高度戒備，嚴防任何突發軍事變局。