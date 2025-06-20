機捷A12桃機第一航站自動收費閘門今啟用　提升旅客通行便利性

▲機場捷運桃機第一航廈A12站8座自動收費閘門移設，今天完成後正式啟用，可有效提升旅客通行與使用效益。（圖／桃園捷運公司提供）

記者沈繼昌／桃園報導

隨著疫情解封及邊境開放，桃園捷運公司為有效提升旅客進出桃機航站便利性，針對桃機第一航廈A12站新增3座閘門並進行動線調整，完工後整體閘門增至10座並於今（20）日啟用，以提升旅客通行便利性與使用空間效益。此外，鄰近便利超商另一座新設閘門則預計於7月初完工啟用。

▲機場捷運桃機第一航廈A12站8座自動收費閘門移設今天完成後正式啟用，可有效提升旅客便利性。（圖／桃園捷運公司提供）

桃園捷運公司表示，因疫情解封及邊境開放，經由機捷A12機場第一航廈站出入境旅客近年明顯增加，原有自動收費閘門共7座，包括靠近旅客詢問處的6座及鄰近便利超商的1座。根據桃捷公司統計顯示，A12站平均日運量從2023年的8,657人次、2024年10,979人次到今年5月底更提升到12,169人次，整體提升10.8%，可見旅客搭乘需求正逐年提升。

因應暑假即將到來，出入境旅客人數將更加湧現，為便於旅客快速通行，桃捷公司在A12站新增3座閘門並進行動線調整，完工後的整體閘門數量將增加到10座，包括靠近旅客詢問處的8座及鄰近便利超商的2座。

▲機場捷運桃機第一航廈A12站進出旅客人數逐年攀升。（圖／桃園捷運公司提供）

桃捷公司強調，A12站有3座閘門具備行動支付功能，讓旅客可透過實體信用卡，與手機支付如Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay，也可用QR Code掃碼及「桃捷TICKETS」行動購票APP等多元購票方式進出站，對於外國旅客將更為便利。

此外，為不影響旅客通行動線及維護旅客安全，移設作業安排於深夜至清晨時段進行，桃捷公司均全程派員監工，以確保施工品質與期程。在A12站閘門外的非付費區自今年1月21日已有便利超商進駐營運，這次調整閘門動線後，讓旅客在進出站時就能清楚看見店家，並能就近獲得超商便捷服務。針對本次閘門移設後所增加的空間，桃捷公司持續進行整體規劃及優化，透過增加商業機能，以完善服務品質，提供民眾更加便捷與舒適的搭乘環境。