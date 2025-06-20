　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

機捷A12桃機第一航站自動收費閘門今啟用　提升旅客通行便利性

▲機場捷運桃機第一航廈A12站8座自動收費閘門移設，今天完成後正式啟用，可有效提升旅客通行與使用效益。（圖／桃園捷運公司提供）

▲機場捷運桃機第一航廈A12站8座自動收費閘門移設，今天完成後正式啟用，可有效提升旅客通行與使用效益。（圖／桃園捷運公司提供）

記者沈繼昌／桃園報導

隨著疫情解封及邊境開放，桃園捷運公司為有效提升旅客進出桃機航站便利性，針對桃機第一航廈A12站新增3座閘門並進行動線調整，完工後整體閘門增至10座並於今（20）日啟用，以提升旅客通行便利性與使用空間效益。此外，鄰近便利超商另一座新設閘門則預計於7月初完工啟用。

▲機場捷運桃機第一航廈A12站8座自動收費閘門移設今天完成後正式啟用，可有效提升旅客便利性。（圖／桃園捷運公司提供）

▲機場捷運桃機第一航廈A12站8座自動收費閘門移設今天完成後正式啟用，可有效提升旅客便利性。（圖／桃園捷運公司提供）

桃園捷運公司表示，因疫情解封及邊境開放，經由機捷A12機場第一航廈站出入境旅客近年明顯增加，原有自動收費閘門共7座，包括靠近旅客詢問處的6座及鄰近便利超商的1座。根據桃捷公司統計顯示，A12站平均日運量從2023年的8,657人次、2024年10,979人次到今年5月底更提升到12,169人次，整體提升10.8%，可見旅客搭乘需求正逐年提升。

因應暑假即將到來，出入境旅客人數將更加湧現，為便於旅客快速通行，桃捷公司在A12站新增3座閘門並進行動線調整，完工後的整體閘門數量將增加到10座，包括靠近旅客詢問處的8座及鄰近便利超商的2座。

▲機場捷運桃機第一航廈A12站進出旅客人數逐年攀升。（圖／桃園捷運公司提供）

▲機場捷運桃機第一航廈A12站進出旅客人數逐年攀升。（圖／桃園捷運公司提供）

桃捷公司強調，A12站有3座閘門具備行動支付功能，讓旅客可透過實體信用卡，與手機支付如Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay，也可用QR Code掃碼及「桃捷TICKETS」行動購票APP等多元購票方式進出站，對於外國旅客將更為便利。

此外，為不影響旅客通行動線及維護旅客安全，移設作業安排於深夜至清晨時段進行，桃捷公司均全程派員監工，以確保施工品質與期程。在A12站閘門外的非付費區自今年1月21日已有便利超商進駐營運，這次調整閘門動線後，讓旅客在進出站時就能清楚看見店家，並能就近獲得超商便捷服務。針對本次閘門移設後所增加的空間，桃捷公司持續進行整體規劃及優化，透過增加商業機能，以完善服務品質，提供民眾更加便捷與舒適的搭乘環境。

 【更多新聞】

國道3車事故釀3傷…驚悚瞬間曝光！大貨車為閃人「連翻3圈」才停下

►拒檢高速逆逃！撞民宅鐵門被捕　友撞到「滿臉血」車上抄出煙彈

3歲兒大便褲子上「愛的小手暴打」拖地猛踹　狠父殺人未遂罪重判

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
632 3 9755 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／雨區擴大！16縣市大雨特報　下到晚上
政府豪發「1000元客家幣」　2類人免費拿
快訊／5億高中生案　夏姓父子殺人確定不起訴
快訊 ／大雷雨炸雙北　警戒範圍曝
快訊／南京西路74歲翁開BMW出事了！衝撞16輛車
27歲台男詐大陸人2千萬！爽開賓士踩7萬夢幻鞋
加油要快！以伊激烈交火　油價預估調漲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

熱傷害較去年增6成！避開戶外活動就沒事？　醫：室內也要防中暑

台東「兒童及少年未來教育與發展帳戶」助家庭穩定儲蓄

引爆鯉魚潭！「花蓮FUN暑假」水上樂園即將登場　官網正式上線

機捷A12桃機第一航站自動收費閘門今啟用　提升旅客通行便利性

強化百貨防災力！　南消前進新光三越南山大樓模擬演練

防窗殺、傳知識、好好拍！　左鎮化石園區「鳥友善窗貼」超有梗

花蓮「工廠校正及營運調查」6 ／20開跑　縣府呼籲全力配合

暑假來場陸海空大冒險！　台南三大博物館推一日遊探索自然星空

星凝天蝕2號郵輪密集探訪　今年第3度停泊花蓮港

蜂農投保率不到1%！　陳亭妃批農保制度「看得到吃不到」籲3月內檢討

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張

【牙齒被打碎】女房東怒反告傷害！轟樋口夫婦「太野蠻」

【鳴笛30秒！】台中惡駕駛不讓救護車！　挨罰3千6+吊銷駕照

【劃破夜空】伊朗疑發射「80枚飛彈」！　天空驚見神秘軌跡

音綜選手在蕭亞軒面前　大跳蔡依林的〈特務J〉

【一抽入魂】男抽兵種抽中「海軍陸戰隊」全場歡呼！

熱傷害較去年增6成！避開戶外活動就沒事？　醫：室內也要防中暑

台東「兒童及少年未來教育與發展帳戶」助家庭穩定儲蓄

引爆鯉魚潭！「花蓮FUN暑假」水上樂園即將登場　官網正式上線

機捷A12桃機第一航站自動收費閘門今啟用　提升旅客通行便利性

強化百貨防災力！　南消前進新光三越南山大樓模擬演練

防窗殺、傳知識、好好拍！　左鎮化石園區「鳥友善窗貼」超有梗

花蓮「工廠校正及營運調查」6 ／20開跑　縣府呼籲全力配合

暑假來場陸海空大冒險！　台南三大博物館推一日遊探索自然星空

星凝天蝕2號郵輪密集探訪　今年第3度停泊花蓮港

蜂農投保率不到1%！　陳亭妃批農保制度「看得到吃不到」籲3月內檢討

女歌手驚曝差點死掉！　遇溺水...又被車子從後狠撞：以為躲不過

大家都不想輸徐若熙　葉總談被魏碩成壓制：打到引誘球

獨／北市媽剖腹生子變身障！控雙麻醉出事　怒告六星診所討200萬

快訊／雨區擴大！16縣市大雨特報　下到晚上

刑事戰將林明佐送醫急救！已完成褥瘡清創　家人每天電話回報行蹤

《魷魚遊戲3》巨型英熙、哲秀人偶來台北！　這8天現身中正紀念堂

請喝手搖飲「無糖還是微糖」　萬人吵翻！內行曝1招絕了

俄警告「暗殺哈米尼」是打開潘朵拉盒子！　拒接受伊朗政權更換

2025台中電影Fun-In季6/27開跑　15部動畫電影巡迴上映

姚元浩「用生命寵粉」奔義大利！　節目團隊驚險飛越印巴戰區

【所以Cindy是誰】女友考2個陷阱題...差點逼瘋男友XD

地方熱門新聞

台南市勞工領袖大學進階班開訓！三位卓越校友分享經驗傳承

林業署首度結合社福機構打造巴氏銀鮈庇護池

小北百貨推亮黃防災包聯手日台專家打造實用避難包

88歲嬤深夜獨自在馬路行走 警查身分送返家

網路流傳逆向行駛影片 警:最高罰1千8百元

台灣米進軍日本掀熱潮台南白米外銷創紀錄

暑假台南三大博物館推一日遊探索自然星空

蜂農投保率不到1%！陳亭妃批農保制度籲3月內檢討

崑大碩士吳翰彰勇奪AI與碳規劃雙證照

軍用卡車右轉撞飛機車！騎士夫妻檔1死1傷

新北6.4萬戶明停水23小時　緊急設6供水站

高雄市府產業界跨局處演習　提升應變協調

台南區會考成績公布補教協會提供落點錄取預估表供參考

星凝天蝕2號郵輪密集探訪　今年3度停泊花蓮港

更多熱門

關鍵字：

桃機A12航站機捷自動閘門啟用提升旅客便利性

讀者迴響

熱門新聞

最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高「一堆人吃」

美海豹部隊、CIA成員在台灣夜市射氣球　網笑：有想過老闆心情？

周鶴年被爆私下認了！向友人炫耀：跟明日花綺羅嘿咻

伊朗首發「泥石飛彈」　中方籲以色列：立即停火

北市女搭捷運回家　刷卡進站前喊「心臟好痛」倒地亡

「一早啪啪」操控老公行動20年！妻：整天有活力

回台奔喪慘被硬上！鬼父趁她熟睡：沒跟妳做過，不算性侵

世界最危險時刻將至　美前高官「點名台灣」

高雄買春聖地被抄！爆乳螞蟻腰廣告曝

賀瓏Albee日本煲愛全被拍

伊朗發射集束彈　以色列不停火就不談判

外媒示警：川普攻不攻伊朗「牽動台海」

越來越多年輕人罹大腸癌　醫揪「關鍵元凶」

百萬辣模搭飛機脫到剩內衣！喊「一定要插這根」

饅頭媽店面遭黑色賓士衝撞！限動4發聲：我吃不了委屈

更多

最夯影音

更多

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面