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吳豊山喊話對岸：協商兩岸新關係　停止統戰分化與機艦擾台

▲▼吳豊山喊話對岸：停止統戰分化、機艦擾台「以免和平發展淪口號」。（圖／翻攝海基會）

▲海基會董事長吳豊山。（圖／翻攝海基會）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會董事長吳豊山6日呼籲對岸，應停止統戰分化，停止機艦擾台，並以正確的態度對待中華民國和2300多萬台灣人民，進而雙方窮盡智慮耐心協商架構兩岸新關係，攜手追求互惠共榮，以免所謂「和平發展」淪為沒有意義的口號。

海基會6日舉行第12屆董監事第7次聯席會議，海基會董事長吳豊山在致詞時表示，海基會的工作是兩岸和平發展的一環，而兩岸和平發展是一個漫長的過程；過程中必然充滿變數。

吳豊山提到，美國川普總統重新上台後，啟動新的關稅政策，大幅衝擊既有的國際政治、經貿秩序，對美中台三邊關係的連動也勢必造成影響，「海基會接受政府委託處理兩岸人民交流事務，自然對台商處境嚴密關切，同時對美中交鋒期間的雙方言行也付予最大關注。」

吳豊山也特別向對岸喊話，他說，「統戰」兩字在對岸似乎尋常，在台灣卻是兩個壞字眼。滲透分化尤其令台灣人民厭惡。至於機艦擾台，與所謂「和平發展」，根本背道而馳，「賴總統在就職時宣示希望兩岸之間「以對話取代對抗，以交流取代圍堵，增進合作」之既有政策迄無改變。希望對岸善意解讀，同方向前行。」

吳豊山說，兩岸近在咫尺，武力相向同遭大害，和睦相處同蒙大利，但和睦相處必須雙方都飽滿善意，「很可惜的是，我們看到對岸各機構常常以極端輕佻的態度對台灣說一些極端輕蔑的言語；希望對岸瞭解這種充滿羞辱、挑釁、嘲笑的言語極不健康，不說才好。」

吳豊山指出，中國在19世紀備受列強欺凌，如今大國崛起，誓言追求民族偉大復興，誠然可歌可泣，同樣的情況是台灣400年來遭受異國統治、殖民統治、高壓統治，如今建設有成，台灣人民追求自立自強也是可歌可泣，「其實只要一念之善，中共對台灣的建設成就，也可以樂觀其成。」

吳豊山也呼籲對岸海協會，費心協調朝野，拋棄上一代人早已隨風而逝的恩怨情仇，顧全兩岸人民福祉，與台灣同步堆疊善意，並以正確的態度對待中華民國和2300多萬台灣人民，進而兩岸窮盡智慮，耐心協商架構兩岸新關係，攜手追求互惠共榮。

吳豊山說，「和平發展」是當前兩岸最高領導人難得交集的共同語言，這是歷史難得的機遇，如果雙方能夠以具體行動付之實現，必可得來和平，增進兩岸人民福祉；如果言行殊途，那就必然淪為毫無意義的口號，徒然留待將來史家嘲笑。

吳豊山強調，多年來，對岸不斷強調兩岸族群同源、語文同根，並且希望台灣人民合唱什麼兩岸一家親不親；假如其用心是為了推動兩岸和平發展，沒有人會故意惡解；可是漫無節制的滲透分化，以及每日震耳欲聾的機艦擾台聲響，卻擾亂了台灣人民的清思，「換句話說，您們說一套、做一套，台灣人民怎麼能夠接受？」

最後，吳豊山還說，據他所知，北京領導階層不乏志慮清明之士，如果能易位思考，易地而處，並站上歷史高點，看清兩岸其實休戚與共，進而了悟昨是今非，勇於改弦更張，那就善莫大焉。

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