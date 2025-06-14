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大陸 大陸焦點 特派現場

拒對岸參加兩岸旅展！陸委會：民眾赴陸旅遊風險升高

▲▼台北夏季旅展大陸展區。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸方前兩年都派員來台參加「台北夏季旅展」。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國台辦13日指控我方觀光署拒絕陸方人員來台參加「海峽兩岸台北夏季旅展」，傳出有超過300人的申請被駁回。對此，陸委會回應，去年大陸公布「懲獨22條」，民眾赴陸旅遊風險升高，且不符專案申請「必要性」條件及兩岸觀光旅遊「雙邊對等」政策立場，因此主管機關不予同意。

陸委會指出，台灣旅遊交流協會以專案申請中國大陸人士來台參加「2025台北夏季旅展」，是為招攬國人赴陸旅遊，然而自去年6月中國大陸公布「懲獨22條」後，陸續擴大適用對象，並公開歡迎各界舉報，台灣民眾赴陸旅遊風險日高。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會強調，由於不符合專案申請「必要性」條件及兩岸觀光旅遊「雙邊對等」政策立場，因此主管機關不予同意。

陸委會提到，民調顯示有70%以上的民眾支持政府透過觀光「小兩會」進行溝通，台灣的台旅會已於今年2月聯繫中國大陸海旅會正式表達兩岸觀光「小兩會」溝通的意願和項目，但陸方迄未回覆。

陸委會還說，為符合兩岸旅遊「雙邊對等」、健康有序，並確保旅遊安全，再次呼籲陸方儘速回應。

國台辦發言人朱鳳蓮13日下午以「答記者問」形式披露，台灣觀光署拒絕大陸方面人員赴台參加台北夏季旅展的申請，她批評「民進黨當局」不斷拖延、阻撓恢復兩岸旅遊，現在又干涉旅遊業界交流合作事項，「再次暴露了其企圖阻斷兩岸交流往來的險惡用心和無視業者困境、不管民眾死活的醜惡嘴臉」。

▼福建、河南的參展攤位。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼台北夏季旅展大陸展區。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼台北夏季旅展大陸展區。（圖／記者蔡紹堅攝）

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