「巴氏量表」修法半年未實施　陳菁徽籲勿跳票：最晚7月要上路

▲陳菁徽。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院今（20日）上午進行國是論壇，立法委員陳菁徽表示，立法院於去年底三讀通過「就業服務法」第46條修正案，開放80歲以上長者，以及70至79歲、罹患二期以上癌症者，可免除巴氏量表評估、直接聘僱外籍看護，然而修法至今已逾半年，總統令早已發布，實施細則卻遲未公布，呼籲中央7月前就要上路，不准跳票。

陳菁徽指出，立法院在去年12月底三讀通過的《就業服務法》第46條修正案，開放80歲以上長者，或70歲至79歲患有癌症二期以上病友免巴氏量表評估即可聘外籍看護。至今，賴清德也早早發布總統令，但是施行細則就是遲遲未公告，已經讓家中有長輩、有照顧需求的國人們，苦苦守候了6個多月。

陳菁徽提到，雖然，昨天勞動部部長洪申翰受訪，讓外界似乎看到了一絲曙光，部長說規劃的既定時程，就是在七月底上路，但是距離上路的期限僅僅剩下一個月時間，準備作業卻讓大家霧裡看花，到底跨機關協調了什麼？移工招募及引進機制又會怎麼樣來調整？今年春節後勞動部曾對外透露，說要到移工來源母國協商看能不能增加引進人數，那請問到底協商了沒？協商後有結果嗎？況且，勞動部還說，會有新版聘用外籍家庭看護工的「雙軌制」，又請問雙軌制的內容究竟是什麼？

陳菁徽要求，未來免去申請人舟車勞頓的過程，去年三讀通過後，許許多多的家庭充滿希望，並也大聲急呼，政府必須簡化申請流程，免去長輩往返醫院，省去為取得量表所耗費的時間與金錢。其實，這只是一些書面表單的簡化工作，但是至今大家也完全不清楚流程的簡化上，勞動部又會交出多少的成績？

陳菁徽說，社會大眾們心中有十萬個為什麼，想要請勞動部說清楚、講明白，她呼籲，相關的預告作業，請馬上做，更重要的是，現在已經有民眾開始擔心，無法如期上路，也請勞動部不准跳票，讓長者、癌症病友家庭有喘息的空間。

