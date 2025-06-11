幫詐團洗錢1個月破2億　違法幣商落網前狂轉出泰達幣

▲檢警查獲寓祐工作室以泰達幣幫詐團洗錢。（圖／刑事局提供）

記者劉昌松／台北報導

地下幣商「寓祐工作室」在去年打詐新法上路後，仍未依法登記，為了賺取虛擬資產服務費，持續配合詐團買賣泰達幣(USDT)，1個月之內經手交易高達500筆，總計交易額約新台幣2億，台北地檢署調查後，依違反《洗錢防制法》等罪，起訴寓祐工作室張姓負責人與3名員工，其中張男遭求處有期徒刑1年6個月。

有鑑於虛擬貨幣交易、第三方支付成為犯罪洗錢管道，《洗錢防制法》2024年11月30日修正上路，新增虛擬資產服務的業者(VASP)須完成洗錢防制、服務能量登記或登錄，否則不得繼續經營，違反可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科500萬元以下罰金。

由張姓男子經營的「寓祐工作室」在台北市萬華區設有實體店面，接受詐欺案被害人到店購買泰達幣，然後轉入詐團指定帳戶，檢警在網路上發現寓祐的廣告宣傳而展開偵辦，發現寓祐從2024年12月1日到2025年1月2日，新法實施首月，未經登記就經手約2億元的虛幣交易。

就在專案小組掃蕩寓祐工作室的同時，人在台中的張姓負責人得知消息，疑似為了避免資產遭查扣，立刻轉出20萬泰達幣(約新台幣60萬元)，並把身邊現金約100萬元交給旁人代管，檢察官調查後，認定寓祐工作室違反虛擬資產服務的管制措施，將張男等4人依法提起公訴，其中張男遭求刑1年6月、葉姓男子也遭求刑1年2月。