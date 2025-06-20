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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

接曹興誠辯論戰帖！　徐巧芯提6地點：「6選1」還選不出就是嘴砲

▲▼徐巧芯 聯訪 郭智輝疑似圖利崇越 等時事。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

前聯電董事長曹興誠17日與「反共護台志工聯盟」志工赴國民黨中央黨部，邀請黨主席朱立倫、黨團總召傅崐萁與前中廣董事長趙少康辯論，19日再點名藍委徐巧芯，稱她見光就死。徐巧芯今（20日）受訪表示，她一開始就接受辯論，「不知道他眼睛不好，還是認知狀況有問題」，今天她列出六個地點，歡迎曹興誠選一地點辯論，「若選不出來就代表曹根本不敢來，只是在嘴砲，代表見不得光的是曹興誠，不是徐巧芯」。

針對曹興誠的辯論戰帖，徐巧芯表示，曹興誠先前找傅崐萁、朱立倫、趙少康，但都沒有人要理他，「我也是看他可憐」，那天曹跑到國民黨門口踢館，但被對方播放其過去的統一言論後就慌了，「說記者會結束，我要走了」，所以她覺得要再給曹一次機會。

徐巧芯強調，她從一開始就告訴曹，若辯論的話人一定會到，「我不知道他眼睛不好，還是認知狀況有問題」，堅持她沒有要辯論。她今天話講更清楚，那天她看到「長輩」在國民黨門口不得其門而入，感到相當辛酸，不忍都掉淚了，認為應該重新給曹機會，目前6家邀約，逐一是「不演了新聞台」、「大新聞大爆掛」、歷史哥、中廣、國民黨青年團。

徐巧芯解釋，有國民黨青年團是因為當天他們看到曹興誠很想進國民黨中央黨部，因此說歡迎並給機會、會搭舞台，並不是要陷害曹，是因為曹站在門口，不要再讓曹不得其門而入，讓曹走進去後能堂堂正正辯論；而第六個是她的親自邀約，因為6月22日趙少康跟她會在同一個現場，既然曹也要找趙辯論，「兩個願望讓你一次滿足」，今天會把邀請信寄到反共護台聯盟辦公室，大家拭目以待，到底是誰不敢辯論。

徐巧芯表示，按照報名順序讓曹興誠「六選一」，「不可能六選一還選不出來吧！」，若選不出來就代表曹根本不敢來，只是在嘴砲，不敢來直接消失，見不得光的是曹興誠，不是徐巧芯。

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