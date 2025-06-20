拚了！反罷免唱跳《無敵鐵金剛》　羅明才：我們是正義的一方

▲國民黨立委羅明才 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

罷免國民黨立委羅明才的領銜人吳柏瑋17日突然發出「不自殺聲明」，傳出是因有幫派份子來接觸。羅明才今（20日）受訪時提到，民進黨奧步又出現了，選舉就照規定怎麼選，此外，繼上次唱出一首反罷免歌曲，今日他又再度編了一首歌，呼籲民眾「投下不同意」，他唱，「我們是正義的一方，要和惡勢力來對抗！不同意、不同意、投下不同意，加油」。

羅明才提到，選舉最重要是要公平公正，選舉是公民權利，大家應該無私無我，一場乾乾淨淨和諧的選舉，看到最近陸陸續續光怪陸離的情況，很多人說選舉一到，奧步又來，花招特別多，他從政近30年，新店地區文山建設用心，大家有目共睹，只是這一次又來一次選舉，這就是惡罷，要花12億，浪費人民血汗錢，實在有點惋惜。

對於罷團指出被恐嚇威脅？羅明才說，奧步出現了，選舉就照規定怎麼選，理念清清楚楚告訴大家，選舉也瘋狂，台灣是民主法治的國家，如果個人認為人身受到不適對待、害怕，你該找哪個單位，趕快去找，不要藉由這樣的說法掩飾連署灌水事實，這區收3萬多票，被刪除5000份，還有死亡連署，攤在陽光下應該趕快去查，不要模糊焦點。

此外，羅明才也說，因應潮流他上次唱了一首歌，就是不同意罷免，最近他又有「二部曲」，他唱「我們是正義的一方，要和惡勢力來對抗！不同意、不同意、投下不同意，加油」。