繡球花「顏色不是固定的」　祕密藏在土裡！農業部解答

▲繡球花很漂亮！（資料照／新北市景觀處提供）

網搜小組／曾筠淇報導

農業部近日在臉書發文分享有趣的知識，指出繡球花的顏色並非固定，而是會因土壤酸鹼值的不同而變藍色或變紅色，如果想要花變紅色，就要讓土壤變鹼；如果想要讓花變藍色，則要讓土壤變酸，「如果家裡也有繡球花，也可以試試看自己動手嘗試調整土壤酸鹼值，為家裡的小花園添上一點科學魔法吧！」

農業部在臉書上發文指出，其實繡球花的顏色並非固定，會因為土壤的酸鹼值而變藍或變紅，「因為土壤中的鋁離子會與花朵中的花青素結合，而土壤的酸鹼值變化，會影響鋁離子的吸收，進而改變顏色」。

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農業部表示，若想讓繡球花變紅，可以在土壤中添加苦土石灰或碳酸鈣，使土壤變鹼，「因為鋁與氫氧根離子(OH⁻)結合成氫氧化鋁Al(OH)₃沉澱，無法被植物吸收，所以花朵中的花青素會呈現出粉紅或紅色」。

相對的，若想要花朵變藍，可在土壤中加入硫磺粉或硫酸鋁，讓土壤變為酸性，因為吸收足夠的鋁離子後，與花青素結合便會呈現藍色，且不同品種也可能呈現出深藍、淺藍或紫色。不過農業部也提醒，有些品種不含花青素，因此無論土壤如何改變，花色都會保持純白。

此外，農業部也指出，花色的轉變並非即時效果，「因為根系吸收鋁離子後須運移到裝飾花，1～2個月才會產生花色變色。」如果家中有種植繡球花，不妨試著調整土壤酸鹼值，為花園增添一點科學趣味。