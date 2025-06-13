繳20年農保一夕歸零！　陳亭妃為農民請命籲農業部強化補正機制

▲立委陳亭妃接獲農民陳情，批農保制度一夕退保不近人情，呼籲農業部應強化輔導與補正流程。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

「繳了20年農保，結果一夕歸零，誰受得了？」立委陳亭妃近日接獲多起農民陳情，指出因身分別異動或耕地面積不足等因素，遭農業部查覈退保，導致長年累積的保障一夕消失，農民權益深受打擊。

陳亭妃13日再度為農民請命，要求農業部建立「提醒—輔導—補正」三階段保障機制，不應讓農保成為脆弱的保障空殼。陳亭妃指出，不少農民因為成為工商負責人、戶籍或地籍異動、改課地價稅，或因人不在國內、勞農重複投保、耕地不足一分地等情形，在未收到充足通知的情況下被退保。她強調：「農民繳了1、20年的農保，怎麼能說退就退？這樣的制度不只是缺乏彈性，更讓農民對政府失去信心。」

對此，農業部長陳駿季坦言，過去的查覈多是依據審計部要求而執行，但他也認同農保制度不能「一審查就定生死」。陳駿季承諾，農業部將在未來3個月內提出新的查覈與輔導辦法，並於查覈前半年即啟動輔導程序，讓不符規定者有時間補正身分或文件，保障權益不中斷。

陳亭妃強調，農業部既然鼓勵青年返鄉、發展現代農業，就更應該給予穩定且有彈性的社會保險制度，而不是讓農民活在「查覈恐懼」之下。她呼籲農業部應即刻公佈查覈標準與補正流程，確保農保制度真正保障到耕作一線的農民，而不是形式上的保護。