茶改場南遷選址爆爭議！　馬文君：4年前就批政治決策

▲前農委會(現農業部)4年前規劃把茶改場從桃園遷到嘉義番路，但後來胎死腹中。（圖／鏡週刊提供）

記者高堂堯／南投報導

前農委會（現農業部）4年前曾規劃將茶改場從桃園市楊梅遷到嘉義縣番路，但目前因經費等因素故推翻南遷案，《鏡週刊》更爆出前立委陳明文疑因妻子已在番路購地、準備坐收地價上漲之利，日前公開喝斥農業部官員施壓；立委馬文君表示，4年前就認為中央決策充滿政治考量而強烈反對，而最大茶鄉南投縣才最適合遷址，要求重新評估。

馬文君指出，農業部於2021年計畫將茶改場本廠自桃園楊梅遷址至嘉義番路，他當時即公開質疑，明明南投縣茶葉種植面積、品種皆為全台第一，產量更是嘉義的3倍以上，量多質精，更有高山茶、紅茶、凍頂烏龍茶等知名產品，「根本沒有捨南投，卻就嘉義的道理」。

同為南投縣籍立委的游顥也表示，南投13個鄉鎮都有茶葉產區，茶區樣態豐富、茶種多元，該縣所栽培的金萱、翠玉、烏龍和四季春等品種產量更超過全台40%，不僅堅守茶葉農藥殘留的零檢出標準，更有農會輔導協助嚴格把關，品質也獲得廣大茶饕的高度認同。

▲現茶改場南部分場位於鹿谷鄉，前身為凍頂工作站。（圖／翻攝「農業部茶及飲料作物改良場」官網）

游顥強調，茶改場主責台灣茶產業的改良、研究、推廣工作，更應具輔導地方發展各產區特色，但南遷案最初竟直接跳過南投，完全看不到農業部的場址選擇理由及規劃內容，批評自民進黨政府執政後就弊案頻傳，持續以政策包裝私利、把資源優先分配給「綠友友」特定權貴，「這已不只是社會觀感問題，而是制度上的腐敗」，一再犧牲南投縣民及茶產業的權益。

馬文君指出，農業部既然已評估以經費過高、土壤和岩盤等天然條件不佳，不適合種茶樹等原因，推翻番路茶改場南遷案，就應以產業發展和客觀條件為考量重新評估茶改場遷址一事，不再受政治力影響，並強調「南投一定是最適合的地方」。

針對《鏡週刊》報導所做指控，陳明文已回應其在擔任立委期間就對茶改場南遷、梅山試驗站議題相當關注，當日是以前立委身分出席，詢問農業部推展這兩項計畫的進度，並非施壓官員。他表示，茶改場從楊梅遷至番路，是前行政院長蘇貞昌時期就核定，當時選定的地點就是阿里山公路旁的牛埔農場，方圓5公里內大概都是台糖土地，周邊沒有私人土地可以交易，跟炒作當地房地產一點關係都沒有。