快訊／駐以色列使館撤僑畫面曝　直擊鐵穹系統攔下伊朗飛彈

記者杜冠霖／台北報導

隨著伊朗與以色列的衝突持續升溫，各國是否啟動「撤僑計畫」備受關注。而外交部上周就啟動撤僑計畫，目前已分3批陸續安全護送20名國人循陸路離開以色列。外交部長林佳龍今（20）日貼出駐以色列代表處協助國人撤離影片，畫面中是駐處同仁協助國人撤離途中，大家在路邊暫時躲避的身影，令人十分揪心。所幸，在駐處同仁協助下，一行人已經平安抵達以色列邊境關口。

對於部分網友質疑外交部撤僑不力，外交部長林佳龍今貼出駐以色列代表處協助國人撤離影片，林佳龍表示，在駐處同仁協助下，一行人已經平安抵達以色列邊境關口，由衷感謝駐以色列代表處的同仁以及每位提供協助的外交人員。林佳龍也呼籲，勿讓錯誤或片面的資訊，動搖國人對外交部門的信任，或損害我們和國際夥伴辛苦建立的友誼。

林佳龍表示，由衷感謝駐以色列代表處的同仁，在情勢瞬息萬變、充滿風險的當下，仍堅守崗位，與當地國人緊密聯繫、即時提供協助，圓滿完成數次撤離任務。同時，林佳龍也感謝兼轄伊朗的駐杜拜辦事處、德黑蘭台貿中心，全力投入伊朗境內國人的協助和聯繫工作，盡最大努力保障每一位台灣人的安全。

中東局勢仍未緩解，林佳龍提醒國人，暫勿前往以色列、伊朗等地從事非必要商旅活動；也請在當地的國人務必提高警覺，並持續與台灣的駐外館處保持聯繫。

林佳龍感謝每一位堅守崗位、守護國人安全的外交同仁，「外交工作的推進與維持，國人的安全與權益，我們始終放在心上」，他並希望社會各界珍惜這份努力，勿讓錯誤或片面的資訊，動搖國人對外交部門的信任，或損害台灣和國際夥伴辛苦建立的友誼。