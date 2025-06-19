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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

點國安簡報破局3原因　黃暐瀚：藍白主席見賴清德無法跟支持者交代

▲黃國昌、朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃國昌、朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德日前邀請在野黨領袖進行「重大國安情勢簡報」，但因藍白兩黨主席朱立倫、黃國昌表態「不克出席」而破局。對此，媒體人黃暐瀚今（19日）點出破局3個原因，分別是「議題無法聚焦」、「態度南轅北轍」、「時機太過敏感」，他認為，國民黨目前正面對「被罷免」，民眾黨還在「搶救阿北」，藍白主席如果見了賴清德，都無法跟支持者交代。

黃暐瀚表示，記者的採訪生涯中，總有幾個記憶點，特別清晰難忘。2000年3月18日，台灣第一次政黨輪替的那個晚上，參謀總長湯曜明，代表三軍向新任的三軍統帥宣誓效忠的影片，就令自己永遠難忘。

黃暐瀚認為，國家利益大於政黨利益，政黨雖然競爭，對外團結合作，自己一直希望這是台灣的模樣。

接著，黃暐瀚指出，這次賴總統的「國安簡報」之所以破局，有三個原因。第一「議題無法聚焦」，賴清德要「國安簡報」(只談對抗中共)，但在野黨要的是「國是會議」與「朝野和解」。如果這次約談的主題是「台灣要不要續用核能」？相信朱立倫黃國昌就會參加了。

第二「態度南轅北轍」，黃暐瀚說，賴清德堅持「反共、反併吞、反侵略」，但國民黨卻是「和中避戰」（民眾黨兩岸政策較不明確），這次國安簡報單純就是談「抗共」，藍綠立場有別。

黃暐瀚強調，第三「時機太過敏感」，賴清德想的是如何一起「抵抗境外敵對勢力」，但國民黨目前正在面對「被罷免」，民眾黨還在「搶救阿北、司法迫害」。藍白主席如果見了賴清德，都無法跟支持者交代。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

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