白宮：川普兩週內決定是否出兵　伊朗擁核只差一步

▲美國白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

以色列與伊朗的衝突持續升溫，雙方交戰已進入第七天。以色列本月13日為阻止伊朗核子與飛彈計畫，率先進行軍事打擊，外界關注美國是否將加入行動，並可能動用特殊武器，如碉堡剋星炸彈，摧毀伊朗位於地下深處的核設施。

美國總統川普（Donald Trump）今天在白宮記者會上透過發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，美國與伊朗近期的談判可能性很高，但同時也不排除談判無法進行的可能。他透露，自己將在未來兩週內決定是否對伊朗採取行動，並重申其首要目標是確保伊朗無法擁有核武，為中東帶來和平穩定。

李威特進一步指出，伊朗已具備製造核武的所有條件，只需最高領袖下令，最快幾週內就能完成核武製造。她強調，這不僅對以色列構成生存威脅，更將對美國及全球安全造成重大影響。

她補充說，全球各國普遍認同「伊朗不應擁有核武」，包括俄羅斯在內的國家皆支持這一立場。川普也希望法國、德國、英國和歐盟官員能在明日於日內瓦舉行的核子會談中，向伊朗明確傳達這一訊息。

儘管川普表達希望透過外交手段解決問題的意願，李威特也強調，美國軍隊擁有全球最強大的作戰能力，必要時絕不畏懼動用武力。她警告伊朗及國際社會，美國的軍事力量足以應對任何挑戰。