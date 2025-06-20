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路透：美特使通話伊朗外長　試圖終結危機

▲▼美國中東事務特使魏科夫（Steve Witkoff）與伊朗外交部副部長、首席談判代表阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／路透、達志影像／美聯社）

▲美國中東事務特使魏科夫（Steve Witkoff）與伊朗外交部副部長、首席談判代表阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／路透、達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

多名匿名外交官透露，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）近期與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）進行多次通話，試圖緩解因以色列攻擊伊朗所引發的緊張局勢。然而，阿拉奇明確表示，伊朗不會回到談判桌，除非以色列停止自本月13日以來的軍事行動。

根據消息人士指出，魏科夫與阿拉奇的對話中，曾簡短提及美國於今年5月底向伊朗提出的提案，建議成立一個區域性組織，將鈾濃縮工作移至伊朗境外。然而，該提案遭到伊朗拒絕。對此，美國和伊朗官員均未回應路透社的置評請求。

這些電話交流被視為自美伊於今年4月展開談判以來，最重要的直接溝通之一。當時雙方曾在阿曼和義大利進行間接會談，但魏科夫和阿拉奇僅有短暫的互動。隨著本週的通話展開，局勢再度引發外界關注。

一名親近德黑蘭的消息人士透露，阿拉奇在通話中向魏科夫表示，若美國能施壓以色列停止軍事行動，伊朗「或可在核議題上展現彈性」。另一名歐洲外交官則補充道，阿拉奇提到，伊朗隨時可以重啟核子談判，但以色列的持續轟炸讓對話難以進行。

消息指出，美國與伊朗自4月以來已進行五輪間接會談，主要討論伊朗核計畫的長期爭議。然而，除了短暫的會面外，魏科夫與阿拉奇此前並未有直接聯繫。據了解，第一通電話由美方主動發起，並提出新提議，希望打破因紅線衝突而產生的僵局。

美國總統川普一直希望伊朗停止境內的鈾濃縮作業，但伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）曾明確表示，鈾濃縮是伊朗的權利，不容妥協。外交官分析，川普在七大工業國集團（G7）峰會上表態，若伊朗希望結束戰爭，必須接受美方的要求。然而，鑑於以色列的軍事行動和川普的強硬立場，伊朗目前無法與美國進行公開會談，轉而與歐洲國家代表接觸，試圖尋求外交突破。

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