以色列炸電視台被炸3死！副控瞬間畫面曝　伊朗揚言報復

記者葉國吏/綜合報導

以伊戰爭進入第七天,以色列軍方於本周一(16日)對伊朗首都德黑蘭發動猛烈攻擊,目標直指伊朗國營電視台「伊朗伊斯蘭共和國廣播公司」(IRIB)的總部大樓,造成三名電視台員工喪生,電視台災後景象令人震撼,伊朗當局也揚言報復。

根據美聯社19日發布的影片,IRIB位於德黑蘭的五層高總部大樓外牆已被炸至漆黑,門窗破碎,內部多處遭到嚴重損毀。火災與濃煙使建物內部燻得焦黑,天花板部分塌陷,燈具全毀,桌椅散落一地,幾乎看不出原貌。英國廣播公司引述歐新社(EPA)的靜態照片顯示,高樓層可能是餐廳的區域已燒得焦黑,桌椅全毀,玻璃帷幕幾乎全數粉碎,管線垂吊外露,僅有中庭的樹木仍勉強屹立。

空襲發生前一小時,以色列已對德黑蘭發布空襲警報,但IRIB仍繼續新聞播報。女主播當時正在描述伊朗遭空襲的災情,忽然間攝影棚傳來巨響,背後的顯示螢幕瞬間黑屏,現場煙塵瀰漫,破片四散。直播畫面中可見她迅速起身避險,隨後攝影棚燈光熄滅,煙霧充斥整個空間,爆炸聲清晰可聞。雖然新聞播送一度中斷,但電視台隨後設法恢復播出。

社群平台X今天(19日)流出一段監視器畫面,記錄空襲當時副控室與攝影棚的情況。影片顯示,副控室內工作人員紛紛起身交談,攝影棚的女主播則持續提高音量播報。隨著巨響傳來,攝影棚震動劇烈,女主播迅速離開,工作人員四散逃離。副控室的一名人員起初未立即撤離,而是查看情況,最後在其他人催促下才匆忙離場。

