以色列炸電視台被炸3死！副控瞬間畫面曝　伊朗揚言報復

Released for the first time: The moment of the Zionist regime's attack on the IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) captured by CCTV cameras.



???????? pic.twitter.com/6kpvWIk8xk — Ya Ali 313???????? (@farzanehhosein1) June 18, 2025

記者葉國吏／綜合報導

以伊戰爭進入第七天，以色列軍方於本周一（16日）對伊朗首都德黑蘭發動猛烈攻擊，目標直指伊朗國營電視台「伊朗伊斯蘭共和國廣播公司」（IRIB）的總部大樓，造成三名電視台員工喪生，電視台災後景象令人震撼，伊朗當局也揚言報復。

根據美聯社19日發布的影片，IRIB位於德黑蘭的五層高總部大樓外牆已被炸至漆黑，門窗破碎，內部多處遭到嚴重損毀。火災與濃煙使建物內部燻得焦黑，天花板部分塌陷，燈具全毀，桌椅散落一地，幾乎看不出原貌。英國廣播公司引述歐新社（EPA）的靜態照片顯示，高樓層可能是餐廳的區域已燒得焦黑，桌椅全毀，玻璃帷幕幾乎全數粉碎，管線垂吊外露，僅有中庭的樹木仍勉強屹立。

空襲發生前一小時，以色列已對德黑蘭發布空襲警報，但IRIB仍繼續新聞播報。女主播當時正在描述伊朗遭空襲的災情，忽然間攝影棚傳來巨響，背後的顯示螢幕瞬間黑屏，現場煙塵瀰漫，破片四散。直播畫面中可見她迅速起身避險，隨後攝影棚燈光熄滅，煙霧充斥整個空間，爆炸聲清晰可聞。雖然新聞播送一度中斷，但電視台隨後設法恢復播出。

社群平台X今天（19日）流出一段監視器畫面，記錄空襲當時副控室與攝影棚的情況。影片顯示，副控室內工作人員紛紛起身交談，攝影棚的女主播則持續提高音量播報。隨著巨響傳來，攝影棚震動劇烈，女主播迅速離開，工作人員四散逃離。副控室的一名人員起初未立即撤離，而是查看情況，最後在其他人催促下才匆忙離場。

On 17 June, #Israeli aircraft struck the headquarters of Iran's state broadcaster in #Tehran



A #live broadcast on Islamic Republic of #Iran 's TV channel was briefly interrupted after #blasts were heard and the #studio lights went out.



At least one #Staff member was killed.

BBC pic.twitter.com/RgYQLlqj4y — M. Asi (@MaqsoodAsi) June 19, 2025

美國有線電視新聞網（CNN）則展示了IRIB總部內部災後的畫面。部分損毀較輕的辦公區仍可看到變形的電話與電腦設備，有些桌面甚至留有吃到一半的餐點。伊朗媒體報導指出，空襲造成3名電視台工讀生死亡，伊朗當局揚言報復。